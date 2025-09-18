El Gobierno Nacional de Ecuador emitió un pronunciamiento oficial sobre las protestas por el diésel, la propuesta de una nueva asamblea constituyente y el controvertido proyecto Quimsacocha, en medio de tensiones con varios sectores.

El boletín presidencial, emitido este jueves 18 de septiembre de 2025, rechaza “cualquier imposición violenta” en las protestas por la subida del precio del diésel.

Este mensaje llega en un contexto de demandas sectoriales que exigen atención; esto ha llevado a que diversas organizaciones anuncien movilizaciones. Algunas de ellas son la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), estudiantes de la Universidad Central del Ecuador y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

Protestas por el diésel; se advirtieron sanciones

Daniel Noboa decretó el estado de excepción en siete provincias tras las protestas por la eliminación del subsidio al diésel. Este jueves, el Gobierno aseguró que esta medida se implementó para “proteger la seguridad ciudadana“.

Presidencia aseguró que con la medida se prioriza el orden público ante bloqueos ilegales y actos de violencia.

Asimismo, se advirtió que las autoridades sancionarán a quienes cometan terrorismo o paralicen servicios esenciales. El boletín presidencial afirmó que estas medidas cumplen la ley, “no reprimen“.

“Ningún grupo, organización o territorio puede imponer su voluntad sobre el resto de la Nación mediante la violencia, la intimidación o la paralización de servicios públicos. Los derechos de la mayoría de los ecuatorianos merecen respeto”, mencionó el Ejecutivo.

Propuesta de una nueva Asamblea Constituyente

El comunicado de Presidencia también se refirió a la propuesta de una nueva Asamblea Constituyente; medida anunciada por Daniel Noboa en campaña.

Actores políticos derrotados en las urnas impulsan la asamblea constituyente como exigencia.

Según el Gobierno, esta “es una oportunidad histórica para reformas estructurales”.

“Rechazar preguntas en una consulta popular es respetable; rechazar la consulta misma es negarle al pueblo el derecho a decidir. La consulta popular es la forma más directa de democracia: devolver el poder a los ciudadanos”, manifestó Presidencia, en referencia a las tensiones que mantiene con la Corte Constitucional.

Proyecto Quimsacocha

Finalmente, el Gobierno Nacional se pronunció sobre el controversial proyecto Quimsacocha en Azuay; que llevó a miles de ciudadanos a las calles para rechazarlo.

“Hoy, ciertos actores políticos buscan sembrar dudas e imponer sus exigencias sobre el mandato popular. Entre sus demandas se encuentra suspender el proyecto minero en Quimsacocha”, dice el documento oficial.

“A esos pocos que fueron derrotados en las urnas, les recordamos: el Estado no continuará con su ejecución”, enfatizó el Ejecutivo, enfatizando que se está a la espera de que el Municipio de Cuenca y la Prefectura del Azuay entreguen los informes técnicos correspondientes.

“La responsabilidad sobre este proyecto recaerá en dichas autoridades locales, añadió el Gobierno.

Señoras y señores, pueblo ecuatoriano: pic.twitter.com/RbXFZsMxnp — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) September 19, 2025

Gobierno afirmó que no cederá ante las presiones políticas

El comunicado finaliza refiriéndose a presiones políticas: “Este Gobierno no se detendrá por presiones políticas ni por cálculos electorales. Avanzaremos con firmeza, poniendo siempre en primer lugar los intereses del país, y no los de quienes viven del conflicto”.

“No se debe olvidar que el actual Gobierno fue elegido en las urnas. Quienes hoy pretenden imponer su voluntad al margen de la ley deben comprender que la única vía legítima para gobernar es el voto popular“, menciona el documento.

