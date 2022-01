Karina Soltaín (I)

El presidente Guillermo Lasso anunció que su Gobierno analiza incluir en una consulta popular temas sobre el sistema judicial, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y sobre las reformas laborales del Ejecutivo.

Durante la entrevista habitual desde Carondelet, Lasso explicó la mañana de este martes, 18 de enero del 2022, que se está trabajando en la consulta popular para hacerla coincidir con las elecciones seccionales del 2023 para “evitar costos excesivos al país”.

Sistema judicial

“Nadie está contento con la justicia del Ecuador. Esto impacta negativamente en la seguridad ciudadana. Usted ve a diario que ingresan a la cárcel algunos delincuentes e inmediatamente salen de la cárcel, por decisiones y sentencias de jueces”, expresó el Mandatario.

Una justicia “institucionalmente fuerte” es necesaria para promover la inversión en el país, según Lasso. “Me gustaría proponerle al Ecuador una nueva arquitectura institucional para evitar conflictos que se presentan entre la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura”, agregó al destacar a las anteriores Cortes Supremas de Justicia. Al respecto, se hacen consultas con especialistas del exterior.

Video: YouTube / Canal: Presidencia de la República del Ecuador SECOM

Reformas laborales

Lasso tiene la intención de incluir el tema de las reformas laborales en la consulta popular. “Porque el 70% de la fuerza laboral del Ecuador no tiene un empleo formal. Es decir, la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, que esa mayoría de ecuatorianos resuelva si está de acuerdo o no con esa nueva ley laboral”, enfatizó el jefe de Estado.

Funciones del Cpccs

Lasso aclaró que, a través de una consulta popular, se puede consultar al país sobre las funciones del Cpccs, más no eliminar esta institución porque se requiere una reforma. Pero, “sí puede haber enmiendas relativas a las funciones del Cpccs. Eso está en estudio”. Dijo que todo es posible porque se analiza que la consulta popular conecte con el interés del país.

Lasso dijo que hay apertura a incluir temas de otros partidos políticos en la propuesta de consulta popular. “Aunque yo no coincida con ellos, hay que tener las puertas abiertas a un diálogo con ellos, con los social cristianos, con Pachakutik, con la Izquierda Democrática, con asambleístas independientes. Ese es el ejercicio de la democracia”.

Por otro lado, el Presidente garantizó que no habrá un confinamiento para que “la salud física, biológica” no sufra y la economía no se impacte.

Señaló que se ha pedido a China una provisión de dosis para vacunar a las personas desde los 3 años de edad, fase que empieza en febrero.