Gobierno evalúa con quién sentarse al diálogo; estado de excepción sigue

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, confirmó este 23 de junio del 2022 que no es posible levantar el estado de excepción, como condicionan los sectores movilizados para dialogar. El Ejecutivo evalúa al interlocutor de la parte contraria para concretar el diálogo.

Jiménez desmintió que se hayan dado reuniones previas, pero si han existido contactos con algunos dirigentes, “de diferente índole”, dentro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), indicó durante una entrevista en el medio digital guayaquileño Un café con JJ.

“Estamos evaluando con quién nos debemos sentar porque lo que nos interesa es sentarnos con interlocutor debidamente acreditado, para poder tomar definiciones que luego se vayan a implementar”, explicó el Ministro.

Dijo que hay algunos “espontáneos” que se ofrecen sentarse a conversar, pero entiende que las organizaciones del movimiento indígena “funcionan en red” y el Gobierno busca estar seguro de con quién se reunirá.

La tarde del miércoles 22 de junio, la Conaie y otras cuatro organizaciones indígenas que la respaldan enviaron un comunicado donde indicaban sus condiciones para ir a un diálogo.

Jiménez sostuvo que hay el interés de que todas esas organizaciones estén representadas. “La Conaie, dentro de lo que se ha visto, aparenta ser la organización más fuerte. Tenemos respeto hacia ellos, pero también tenemos respeto hacia las otras organizaciones. Por lo tanto, entenderíamos que se debe tomar una solución que incluya a todas. Como firman el mismo documento, entenderíamos que comparten los mismos puntos que fueron analizados inicialmente por la Conaie”, declaró.

Continúa estado de excepción

Una de las condiciones que pide el movimiento indígena en el comunicado es que se derogue el estado de excepción establecido con el Decreto 459 y que se garantice que no habrá nuevos decretos en el marco del paro nacional.

Al respecto, Jiménez responde que “el estado de excepción no es posible levantarlo”. Justificó la vigencia de la medida por los “desmanes” producidos en los últimos días y los “actos vandálicos”.

Señaló que, con las movilizaciones, la Conaie abrió una puerta y “en una manifestación, ellos no están en condiciones de controlar quienes atraviesan la puerta. “El estado de excepción es para precautelar que esa gente mala tenga menor capacidad de maniobra para hacer daño”, agregó.

Más condiciones de la Conaie

Las otras tres condiciones de la Conaie son: cese de acciones de represión, cese de ataque a zonas humanitarias y que no existan puntos inviables de la agenda propuesta.

Sobre ello, el Ministro expresó que aún se analizará el documento durante este día porque el Gobierno partía de la base de los 10 puntos.

“Con la escalada del conflicto, ellos han formulado otros puntos adicionales. Así que tendremos que ver en el transcurso del día si eso genera un riesgo para la ciudad de Quito o no. Si es que sí genera riesgo, estaría complicado concederlo y si no es así, no habría problema”, resumió.

Ante el rumor de que el Gobierno ya permitió la llegada de los manifestantes al parque El Arbolito, desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, lo desmienten. Mauricio Chiluisa señala que por ello una marcha se dirige hacia el sitio para exigir que se desmilitarice.

Diálogo

Ante un eventual diálogo entre las partes con el presidente Guillermo Lasso en aislamiento, será el frente político del Gobierno quien se siente a la mesa de conversación, según la Secretaría de Comunicación. El frente será liderado por Jiménez y seguirá la directriz de Lasso.

La noche del miércoles 22 de junio, se conoció que el Jefe de Estado contrajo el virus del covid-19 y tendrá que cumplir aislamiento durante cinco días. Cuenta con todos los refuerzos de la vacuna y su estado de salud es estable, confirmó la Secretaría de Estado.