El Gobierno ecuatoriano afirmó que “ninguna institución” puede frenar el referéndum consultivo convocado por el presidente Daniel Noboa para que la ciudadanía decida sobre la instauración de una Asamblea Constituyente. La postura se conoció tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de declarar el inicio del periodo electoral este sábado.

“Desde este momento, ninguna otra institución (que el CNE) tiene atribuciones para pronunciarse ni para frenar la decisión soberana de los ecuatorianos que decidirán las bases del país que merecen”, señaló la Presidencia en un comunicado.

El decreto inicial fue suspendido por la Corte Constitucional

La primera convocatoria a consulta popular se realizó mediante el Decreto Ejecutivo 148, emitido el viernes por Noboa. Sin embargo, la Corte Constitucional suspendió de forma provisional ese decreto porque no contaba con su validación previa, como establece la norma, y ordenó al CNE abstenerse de tramitar cualquier actuación en torno a esa convocatoria.

El CNE, en su sesión de la mañana del sábado, resolvió dar inicio al proceso electoral con miras al referéndum de noviembre de 2025, que por ahora tiene dos preguntas aprobadas, pero no trató el tema de la Constituyente.

Pese a la suspensión, el Presidente derogó el decreto original y horas más tarde firmó uno nuevo con el que volvió a insistir en la consulta popular.

El Ejecutivo enfatizó que “ningún grupo de poder, ninguna institución politizada y ningún interés particular podrá detener la voluntad del pueblo. Solo las y los ecuatorianos son los mandantes y su voz deberá ser escuchada en las urnas”.

“El mensaje es claro: la voz del Ecuador no se silencia, y este Gobierno la defenderá hasta el final”, agregó el comunicado oficial.

Reacciones de la sociedad civil y críticas internacionales

La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, cuestionó el nuevo decreto del presidente Noboa. En su cuenta de X escribió: “El presidente Daniel Noboa insiste en vulnerar el orden constitucional con un nuevo decreto para realizar una consulta popular sin respetar los requisitos constitucionales. Lo que está pasando en Ecuador es grave y requiere atención del Consejo Permanente de la OEA”.

Abogados y exmagistrados de la Corte Constitucional también rechazaron la convocatoria. Aseguraron que “un proceso electoral en marcha no puede, bajo ningún concepto, ser utilizado como excusa para destituir, reemplazar o limitar a los jueces de la Corte Constitucional”.

Consejeros del CNE discrepan sobre los plazos para enviar el Decreto 153 a la Corte Constitucional

Diana Atamaint planteó que la pregunta del Decreto 153 debía remitirse de inmediato a la Corte Constitucional y propuso que el plazo para hacerlo sea de 24 horas. Su planteamiento generó debate en la sesión, pues Enrique Pita señaló que ese tiempo era demasiado corto para que el organismo emita un dictamen.

La consejera Elena Nájera coincidió con la postura de Pita y advirtió que, aunque el trámite debía realizarse bajo el principio de celeridad, era necesario un plazo prudencial.

Señaló que la Corte debía actuar con urgencia para evitar un “ping pong” de decretos ejecutivos. Finalmente, la moción de remitir el texto a la Corte fue aprobada con el voto de los cuatro consejeros presentes.

