El Gobierno de Daniel Noboa desistió de diferir la audiencia de la Corte Constitucional para analizar las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública, de iniciativa del Ejecutivo, fijada para el 18 de agosto de 2025.

Más noticias:

La audiencia para demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública y el pedido del Gobierno

El Gobierno, a través de Stalin Santiago Andino, secretario jurídico de la Presidencia, envió un oficio este jueves a la Corte Constitucional.

En el mismo, Andino desistió de un diferimiento de la audiencia de acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública.

El 12 de agosto, Andino solicitó el diferimiento de la audiencia telemática ordenada el 8 de agosto.

Le puede interesar: Ley de Integridad Pública sumó demandas de inconstitucionalidad de médicos, jueces y docentes

El Gobierno solicitó que se difiera al menos hasta el término de 15 días.

En este tiempo, señaló que se contestaría las acciones de inconstitucionalidad acumuladas que fueron notificadas a la Presidencia el 8 de agosto.

Nuevo pedido

El Secretario Jurídico de la Presidencia solicitó que la audiencia sea convocada de manera presencial.

Más noticias: Corte Constitucional admitió acción presentada contra Ley de Integridad Pública

“Toda vez que los asuntos que se tratarán son de interés nacional y requieren el más alto nivel de garantía del principio de inmediación procesal”, señaló el funcionario.

Corte Constitucional suspendió artículos de la Ley de Integridad Pública y otras

La audiencia de acción de inconstitucionalidad sobre la Ley de Integridad Pública se da después de que organizaciones sociales presentaran demandas de inconstitucionalidad contra la misma.

Y luego de que la Corte Constitucional suspendiera 25 artículos de esta ley, la Ley de Inteligencia y la Ley de Solidaridad Nacional.

Además, la audiencia se desarrollará luego de la marcha que el presidente Daniel Noboa lideró contra los jueces de la Corte Constitucional, de quienes dijo que le quitan la paz a la ciudadanía.