La vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, aseguró, este 19 de septiembre del 2025, que los pasajes no subirán de precio tras la eliminación del subsidio al diésel. Jaramillo respondió así a un medio de comunicación que informaba sobre el aumento de las tarifas de la mano de la eliminación de subsidio al diésel.

Gobierno dice que no hay subida de tarifas del transporte público

En su cuenta de X, Carolina Jaramillo, vocera de la Presidencia, explicó que la decisión del Gobierno tiene otro objetivo. Trata sobre la actualización de los contratos con los que prestan servicio de transporte a las dependencias del Estado.

Jaramillo aseguró que los pasajes no subirán de precio tras la eliminación del subsidio al diésel. Explicó que la decisión del Gobierno se refiere a la actualización de contratos con los proveedores de transporte comercial que prestan servicios al Estado y no a un incremento en las tarifas para los usuarios.

Añadió que esto “no significa un alza en los pasajes al transporte público de pasajeros, sino un justo reconocimiento al trabajo del sector transportista”.

No a la desinformación. Los pasajes NO subirán de precio.



El Gobierno Central actualizará los contratos con todos los proveedores de transporte comercial que prestan servicios al Estado.



Mesas técnicas por el alza del diésel

El Gobierno dispuso la conformación de mesas técnicas con todas las modalidades de transporte y entidades estatales.

Según la Secretaría de Comunicación, el objetivo es “garantizar un equilibrio económico entre usuarios y prestadores del servicio”.

La medida se adoptó tras la eliminación del subsidio al diésel, que elevó el precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

Créditos para transportistas comunitarios

Además, el Ejecutivo anunció una línea de créditos de hasta 20 000 dólares para transportistas comunitarios, rurales y pequeños propietarios.

Los préstamos serán canalizados por la Conafips a través de cooperativas de ahorro y crédito, con un fondo inicial de 7 millones de dólares.

El financiamiento busca mantener la continuidad de rutas, la recolección de cosechas y los servicios logísticos que sostienen las economías locales.