El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) confirmó este miércoles 3 de septiembre de 2025 que mantendrá la marcha nacional prevista para el 11 de septiembre de 2025.

Su presidente, Edwin Bedoya, aseguró que las organizaciones sociales y sindicales participarán en la jornada y cuestionó la movilización convocada por el Ejecutivo para el mismo día en Guayaquil.

Críticas a la marcha de Daniel Noboa por parte del FUT

Bedoya afirmó que la iniciativa del Gobierno no responde a las necesidades reales del país. Señaló que se trata de un intento de “enfrentar al pueblo contra el pueblo” y agregó que no contribuirá a mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos.

El dirigente sindical sostuvo que “es una marcha sin sentido, sin razón. Se aprovecha la pobreza del pueblo pagándoles para asistir, cuando lo que se requiere son políticas de empleo, salud y educación”.

Déficits en servicios básicos

En su pronunciamiento, Bedoya recordó que el sistema de salud necesita al menos 5 000 médicos especialistas, mientras que en educación existe un déficit de profesores.

📢 Este 11 de septiembre vamos a la Jornada de Movilización Nacional ✊



En DEFENSA del IESS, el TRABAJO, la SALUD y la EDUCACIÓN.

Los derechos no se negocian, ¡se conquistan en las calles! 🚩#EstoNoEsPagadoEsPueblorganizado pic.twitter.com/GV4D0KLMn4 — CEDOCUT (@CEDOCUT) September 3, 2025

A ello sumó la preocupación por los problemas de corrupción y el incremento de la inseguridad, que, según dijo, continúan deteriorando la calidad de vida en el país.

La convocatoria de Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa convocó el 1 de septiembre a una marcha en Guayaquil para el mismo 11 de septiembre. Según la Presidencia, el objetivo es “expresar, de manera firme y pacífica, el compromiso del Ecuador con la defensa de la paz y la justicia”.

El comunicado oficial añadió que se busca ratificar la voluntad del pueblo de vivir en un país “seguro, justo y solidario”.

🗣️La #Presidencia indicó la fecha y el objetivo de la movilización convocada por Daniel Noboa 👉 https://t.co/04Sb84kIJr pic.twitter.com/VQeyrfqORd — El Comercio (@elcomerciocom) September 2, 2025

Esta es la segunda marcha convocada por el Mandatario; la primera fue contra los jueces de la Corte Constitucional, en el marco de la revisión de las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra varios de sus proyectos de ley urgentes.