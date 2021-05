Fiscalía y Fenape cuestionan reforma penal sobre violencia sexual digital; Serrano intentó una reconsideración

Róger Vélez

La Fiscalía y la Federación Nacional de Periodistas (Fenape) se sumaron a las críticas al proyecto de reforma penal para prevenir, combatir y sancionar la violencia sexual digital aprobado por la Asamblea, a menos de una semana de terminar su mandato.



Frente a las críticas, anoche el ponente del proyecto, José Serrano (AP) anunció que pedirá reconsiderar la votación de este documento, sin embargo, no entregó a tiempo la moción y la sesión del Pleno se suspendió, pero las reacciones continúan.



En un comunicado, la Fiscalía advirtió que el texto “afecta de forma directa la lucha contra el crimen”, ya que contienen disposiciones reformatorias al Código Orgánico Integral Penal (Coip) “que mermaría las acciones penales que impulsa la institución”.



“Dicha ley reforma el artículo 178 del COIP y elimina la excepción, que consta en el segundo inciso de la redacción actual, de la comisión del delito y a la violación de la intimidad cuando una persona divulga grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente, y cuando se trata de información pública”, lo que sería



La Fiscalía consideró que tal como está redactada “esta ley elevaría el índice de impunidad, pues dichas actuaciones se considerarían ilegales y, por ende, no podrían ser utilizadas como prueba en los juicios penales”.



A su vez, el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE) expresó su “enorme preocupación y rechazo frontal” ante los cambios al artículo 179 donde también se alude a la violación a la intimidad.



“Consideramos que el espíritu de la propuesta quizá tenga fundamentación social, sin embargo, la redacción del artículo en mención es demasiado ambigua y puede afectar directamente a quienes ejercemos el periodismo”, dice el gremio.



Agrega que dicho cuerpo legal “no ha sido trabajado ni socializado con los estamentos periodísticos, por lo que se constituye una acción profundamente escueta, aislada y carente de conocimiento, que no se basa en la realidad del periodismo de investigación”.



La FENAPE requirió al Ejecutivo “se proceda al veto de este proyecto de Ley de manera urgente antes de que termine su mandato. Mientras que la Fiscalía anunció que remitirá un informe técnico a la Presidencia de la República.



Durante la sesión del Pleno, Serrano, sin nombrarla, arremetió contra la asambleísta Mae Montaño (exCreo), y futura ministra del Gobierno de Guillermo Lasso, una de las más críticas al texto. “Aquí no estamos para perder votitos, ni para querernos creer grandes ministros o ministras el día de mañana; ya veremos, pues cuál es la gestión de legislar y de ejecutar la normativa que aprueba la Asamblea”, dijo Serrano, quien aseguró que él “no tiene nada que ocultar”.



El texto se compone de 23 artículos, 3 disposiciones transitorias, una disposición reformatoria y una disposición final. Después de que fue aprobado con 107 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones, pasará al Ejecutivo para sus observaciones.



Las asambleístas Yovana Guevara (IND), María Cuadro (alterna IND), Jeannine Cruz (Creo) y Mae Montaño (exCreo) votaron en contra. Durante el último debate en el Pleno, del que participaron solo 8 legisladores, Montaño alertó de que se desvirtuó el objetivo de este proyecto que era sancionar el ciberacoso.

Ningún cálculo político, ningun intento por llamar la atención o figuretear, está por sobre el derecho de garantizar una sociedad libre de violencia contra las mujeres.

Mocionamos retirar la reforma al artículo 178 del COIP, que está en vigencia desde el año 2014. pic.twitter.com/V8O49Ma9Ui — José Serrano Salgado (@ppsesa) May 8, 2021

Entre las 10 abstenciones estuvieron Sebastián Palacios y Gabriela Larreátegui, de Suma, así como Marcelo Simbaña, Silvia Vera, Gloria Astudillo y Pedro Curichumbi, de Creo. También el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Raúl Tello (IND). Los demás (107) votaron a favor: el correísmo, AP, Pachakutik y el PSC fueron los más orgánicos.