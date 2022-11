Fernando Santos dice que renunció a ‘offshore’ antes de su posesión como Ministro de Energía

Fernando Santos fue posesionado como Ministro de Energía el 31 de octubre de 2022. Foto: Twitter @LassoGuillermo

El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, aseguró este jueves 11 de noviembre haber renunciado al cargo de director de una empresa "offshore" constituida en el paraíso fiscal de Bahamas antes de asumir el cargo dentro del Gobierno del presidente Guillermo Lasso.

Santos Alvite admitió en declaraciones a radio Sonorama que fue director de la sociedad Santa Laura Victoria Ltd., como reveló el martes 8 de noviembre el diario español Público, pero aseguró que no cometió ninguna ilegalidad porque había presentado su renuncia dos días antes de ser posesionado como ministro.

"Ser director en una 'offshore' no es un delito. El problema es tener cuentas 'offshore'. Esta compañía, me dice el dueño, que no tiene cuentas en las Bahamas, que es un paraíso fiscal. Menos aún yo como persona privada", declaró el ministro.

"Yo no tengo ninguna cuenta 'offshore', ni personal ni a través de ninguna compañía. Pueden investigar en Andorra, Zimbabue", añadió.

En ese sentido, el ministro insinuó que no incurrió en una falsedad en su declaración jurada de bienes y patrimonio realizada antes de ocupar el despacho ministerial, al considerar que ni tiene participaciones en la "offshore" ni ya formaba parte de ella.

El titular de la cartera de Energía y Minas atribuyó su vinculación con esta empresa constituida en Bahamas a que es un abogado "con más de 50 años de experiencia" que ha hecho "muchísimas compañías para clientes".

"Hace siete años, cuando aún no sabía que sería ministro, un cliente me pidió que yo y mi hija fuéramos directores de esta empresa, no dueños, pero ya renuncié a ser director. Mi presencia no es necesaria y ya mandé la renuncia", reiteró.

Santos Alvite apuntó que todavía aparece como director porque aún no se ha tramitado su dimisión de esta sociedad, pero insistió en que ya no formaba parte de ella en el momento que asumió el cargo el pasado 31 de octubre.

De acuerdo con la información difundida por Público, tanto el ministro como su hija figuran desde 2015 como directores de la "offshore" Santa Laura Victoria Ltd. y como beneficiarios finales de la misma, cuyo estado aparece como activo, con las tasas al día.

El mismo diario señaló que el domicilio que aparece en el documento de la constitución de la empresa corresponde con la oficina de Santos en Quito.

Santos Alvite ocupó el cargo de ministro de Energía y Minas tras la renuncia de Xavier Vera, investigado por la Fiscalía por presunto cohecho al revelarse un audio de una persona que lo acusaba de exigir dinero a cambio de adjudicar cargos en la administración pública.

