El debate sobre quién presidirá la sesión inaugural de la Asamblea Nacional cobró relevancia en las últimas semanas luego de las elecciones 2025. Algunas organizaciones políticas y candidatos resaltaron a ciertos legisladores electos con “mayor cantidad de votos” del país, argumentando que esto les daría derecho a dirigir el acto del 14 de mayo.

En el sistema de votación para legisladores en Ecuador, los escaños se asignan con base en la cantidad de votos obtenidos por cada lista en su conjunto, sin distinguir individualmente a los candidatos dentro de ella.

Por ello, no es preciso hablar de un postulante como el “más votado”, ya que el respaldo ciudadano se otorga a la nómina completa y no a una figura en particular. En cambio, el análisis electoral se enfoca en identificar qué listas concentran la mayor cantidad de votos y, en consecuencia, obtienen una mayor representación en el Legislativo.

El artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece el procedimiento para la instalación de la Asamblea. Según esta normativa, la sesión inaugural será presidida por los asambleístas nacionales que encabezaron las tres listas con mayor votación a nivel nacional y que se encuentren presentes.

Normativa para la instalación de la Asamblea Nacional luego de las elecciones 2025

El reglamento determina que la Asamblea se instala en Quito de manera automática el 14 de mayo a las 10:00. Durante esta sesión, se eligen las autoridades legislativas, y la dirección de la reunión recae en los representantes de las listas con mayor respaldo en las elecciones.

En caso de ausencia de alguno de los designados, su lugar será ocupado por el siguiente candidato en la lista correspondiente. La función de quienes dirigen la sesión concluye una vez que las nuevas autoridades asumen sus cargos.

Sistema de votación y adjudicación de escaños

Las elecciones para asambleístas nacionales, provinciales y del exterior se realizan bajo un sistema de lista completa. El voto se emite en ‘plancha’, lo que significa que los ciudadanos eligen una nómina en su totalidad, sin seleccionar individualmente a los candidatos.

Para la adjudicación de escaños, se emplea el método de Webster o de divisores impares. Este sistema divide el total de votos de cada lista para 1, 3, 5, 7, y así sucesivamente. Los cocientes resultantes se ordenan de mayor a menor hasta completar el número de curules disponibles.

Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7, obtuvo el 43,34 % de los votos, mientras que la alianza Revolución Ciudadana (RC)-Reto, listas 5-33, alcanzó el 41,34 %.

Detrás de ellas están el Partido Social Cristiano (PSC), lista 6, con el 3,17 %, y Sociedad Patriótica, lista 3, con el 2,31 %.

Estos resultados aún deben ser proclamados oficialmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE). De mantenerse estas cifras, la sesión inaugural de la Asamblea Nacional estaría presidida por Annabella Azín (ADN), Raúl Chávez (RC-RETO) y Alfredo Serrano (PSC).

¿Cómo funciona el Método Webster?

El método Webster es una fórmula matemática utilizada en Ecuador para asignar escaños en la Asamblea Nacional de manera proporcional en las elecciones 2025.

Implementado tras las reformas al Código de la Democracia en 2020, este método se aplica en las elecciones legislativas desde 2021, incluyendo las más recientes del 9 de febrero de 2025.

A diferencia del método D’Hondt, que favorece a las mayorías, el método Webster divide la votación total de cada lista entre una serie de números impares (1, 3, 5, 7, etc.), según el número de curules disponibles en cada circunscripción.

Esta división permite una distribución más equitativa de escaños, facilitando la representación de minorías políticas en la Asamblea Nacional.

Proceso de asignación de escaños en la Asamblea con el método Webster en las elecciones Ecuador 2025

Una vez contabilizados los votos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) divide la votación total de cada lista entre los números impares mencionados. Los resultados de estas divisiones se ordenan de mayor a menor, y los escaños se asignan a las listas que obtienen los cocientes más altos.

Por ejemplo, si una provincia tiene derecho a cuatro asambleístas, se seleccionarán los cuatro cocientes más altos para determinar las listas ganadoras.

Este procedimiento asegura que las listas con mayor votación obtengan más escaños, pero también permite que listas con menos votos puedan acceder a representación, promoviendo así una Asamblea más plural y diversa.

De esta manera, el método Webster busca equilibrar la proporcionalidad y la equidad en la representación política.