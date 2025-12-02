El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dispuso la apertura de una investigación sobre seis legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) por una presunta extralimitación en sus funciones durante una visita al Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito. La resolución se tomó el lunes 1 de diciembre de 2025, luego del pedido formal de la gerente de esa casa de salud, Frances Fuenmayor.

Más noticias

El origen del pedido para la investigación de seis asambleístas

Fuenmayor señaló que la actuación de los asambleístas durante la visita del 22 de octubre habría afectado la dignidad del personal médico y administrativo que estuvo presente.

Además, solicitó al CAL iniciar un proceso en defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes atendidos en el hospital.

Hoy visitamos el Hospital Baca Ortiz y salimos con el corazón roto.

Niños que deberían estar jugando pasan sus días conectados a máquinas que apenas funcionan: solo 5 de 9 equipos de diálisis operan.

Sus padres deben comprar catéteres de $280 o medicinas carísimas porque el… pic.twitter.com/A1RxT2An9H — Ricardo Patiño (@RicardoPatinoEC) October 22, 2025

La gerente también exhortó al órgano legislativo a disponer medidas de reparación institucional de carácter simbólico, con el fin de restituir la honra del Baca Ortiz y de sus trabajadores.

¿Quiénes son los seis asambleístas que serán investigados?

Una semana antes de la solicitud, los legisladores de la RC aseguraron que acudieron al hospital para recopilar información destinada a un eventual juicio político contra el exministro de Salud, Jimmy Martin.

Los asambleístas mencionados en la denuncia son: Viviana Veloz, Ricardo Patiño, Franklin Samaniego, Luis Fernando Molina, Raúl Chávez y Ana Belén Yela.

La causa pasa a la Comisión de Salud

El CAL remitió el pedido a la Comisión de Salud, donde el oficialismo tiene mayoría, para que inicie la investigación y determine si existieron afectaciones o vulneraciones durante la visita.

El presidente de esa mesa legislativa, Juan José Reyes (ADN), ya había solicitado el 7 de noviembre que el Pleno se pronuncie sobre este tipo de actuaciones y “condene” el ingreso de legisladores correístas a hospitales públicos.

Te puede interesar: Asamblea Nacional aprobó la proforma presupuestaria 2026

Reacción desde la Revolución Ciudadana

El coordinador de la bancada, Juan Andrés González, difundió el comunicado oficial de la Asamblea sobre el inicio del proceso.

González calificó la decisión como un “intento de amedrentar” a los legisladores de su movimiento.

Información extra: Revolución Ciudadana

Te recomendamos