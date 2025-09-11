La audiencia migratoria de José Serrano se instaló brevemente este jueves 11 de septiembre de 2025 en el Tribunal de Inmigración de Miami Krome. La jueza Romy Lerner suspendió la diligencia al señalar que no ha revisado por completo la documentación del caso.

Por petición de la defensa presentada dos días antes, la magistrada reprogramó la audiencia de fianza para el martes 16 de septiembre. La de deportación —en la que se evaluará su solicitud de asilo— quedó para el 30 de septiembre a las 08:00.

¿Qué resolvió la jueza sobre José Serrano?

Lerner explicó que el escrito entregado por la defensa era “voluminoso”, por lo que ni ella ni el representante del Gobierno de Estados Unidos habían logrado revisarlo en su totalidad. Añadió que el caso es complejo y que requiere más tiempo del disponible este jueves.

Indicó que no suele resolver con premura en expedientes de esta naturaleza y programó escuchar la fianza el martes por la tarde.

Próximas fechas y comparecientes

La audiencia de fianza quedó para el 16 de septiembre de 2025. La audiencia de deportación se realizará el 30 de septiembre a las 08:00 (hora de Ecuador), fecha escogida por la defensa entre las alternativas del 24, 25, 30 de septiembre o 1 de octubre. Serrano estuvo asistido por su abogado de migración, Robert Sheldon.

El Gobierno de Estados Unidos estuvo representado por Jeffrey Pierce, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional. A consulta de la jueza, el Gobierno indicó que no existe una acusación penal reciente en Estados Unidos contra Serrano; si se presentara antes del martes, Lerner pidió conocerla antes de la audiencia de fianza.

Habeas corpus en trámite

Sheldon informó que presentó un habeas corpus ante una Corte Federal para buscar la libertad de su defendido. Lerner señaló que no espera que esa acción se resuelva antes del 16 de septiembre.

Serrano mantiene vigente una solicitud de asilo y permanece detenido desde el 7 de agosto de 2025, fecha en la que caducó la validez de su visa de turismo. Reside en Estados Unidos desde 2022.

Contexto penal de José Serrano en Ecuador

La Fiscalía de Ecuador procesó a Serrano dentro de la causa por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La investigación lo incluye como uno de los cuatro señalados —junto a Xavier Jordán, Daniel Salcedo y Ronny Aleaga— como presunto autor intelectual.

Para Serrano y Jordán se dictaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, decisión que la Fiscalía apeló. La situación legal y migratoria del exministro en Estados Unidos continúa sin resolverse.

Información extra: José Serrano

