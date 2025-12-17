La Escuela Politécnica Nacional (EPN) terminó el contrato de Fabián Calero, exgerente subrogante de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y exviceministro de Electricidad, quien es investigado por la Fiscalía por supuesto peculado en el marco de los fallidos contratos con las empresas Progen y Austral.

La desvinculación se hizo efectiva este 17 de diciembre de 2025, tras conocerse que Calero formaba parte del cuerpo docente de esa institución.

Calero se desempeñaba como profesor ocasional en el programa de doctorado en Ingeniería Eléctrica. Su contrato, de carácter parcial, estaba vigente desde el 10 de noviembre y tenía previsto concluir el 31 de diciembre de 2025.

La EPN tomó distancia del exfuncionario investigado

En un comunicado oficial, el rector de la Escuela Politécnica Nacional aseguró que desconocía que Calero integraba la nómina académica de la universidad. Una vez que tuvo conocimiento de esta contratación, dispuso de manera inmediata la terminación del vínculo contractual.

La autoridad universitaria explicó que la decisión responde a la necesidad de mantener coherencia con la ética pública y los valores institucionales que rigen a la EPN.

Además, señaló que la universidad optó por mantenerse al margen de la controversia legal que rodea al exfuncionario, en un contexto de alta sensibilidad nacional.

Cómo se dio la contratación de Calero en la Politécnica

Según el pronunciamiento institucional, la contratación de profesores ocasionales para programas de doctorado se realiza directamente desde las áreas académicas responsables de los procesos de investigación. Estos procedimientos no siempre pasan por una revisión previa del Rectorado.

No obstante, la EPN indicó que, una vez informada sobre la situación específica de Calero y su condición de investigado, se ordenó a los responsables administrativos y académicos ejecutar los trámites correspondientes para finalizar el contrato de forma anticipada.

Caso Progen y el impacto en el sector público

Fabián Calero figura entre los nombres clave en las investigaciones relacionadas con los contratos adjudicados a Progen y Austral para proyectos de generación eléctrica que no se concretaron según lo previsto. Estos procesos han puesto bajo escrutinio decisiones adoptadas durante su gestión en Celec, especialmente por la autorización de contratos de alto monto.

La desvinculación de Calero de la Escuela Politécnica Nacional se suma a una serie de efectos colaterales que ha generado el avance de las investigaciones fiscales, que no solo alcanzan al ámbito administrativo y judicial, sino también al académico.