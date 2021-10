Enfrentamientos entre oficialismo y oposición tras elección de Guamaní

Roger Vélez

La sesión en la que el Pleno designó a Yeseña Guamaní (ID) como segunda vicepresidenta de la Asamblea culminó entre gritos y abucheos entre las bancadas del oficialismo y la oposición en el hemiciclo, este jueves 28 de octubre de 2021.

Los ánimos se caldearon cuando el jefe de bancada del oficialismo, Juan Fernando Flores, rechazó que el correísmo interrumpiera el discurso de Guamaní, cuando al asumir al cargo aludió como prófugo de la justicia al expresidente Rafael Correa y lo responsabilizó de haber gobernado con corrupción y represión.

La nueva vicepresidenta de la Asamblea, Yeseña Guamaní, recibió abucheos del bloque correísta cuando se refirió al expresidente Rafael Correa como prófugo de la justicia.



“Dice una frase, y espero no se lo tomen personal, pero así dice la frase: Si los perros ladran, señal de que estamos avanzando y eso es parte importante de la democracia”, manifestó Flores.

Eso derivó en airados reclamos del correísmo e incluso la coordinadora del bloque, Paola Cabezas, fue hasta el estrado de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, con sus quejas. Los bloques del PSC y Pachakutik se mantuvieron al margen de este impasse, en medio de la sala. La Escolta Legislativa estuvo a punto de intervenir.

Incidentes en sesión del Pleno de la Asamblea. La presidenta, Guadalupe Llori, llama al orden en la sala durante los enfrentamientos verbales entre bancadas del oficialismo y el correísmo.



Llori trataba de calmar los ánimos y a momentos parecía salirse de control: “Por favor les solicito respeto entre los señores asambleístas, que se baje el tono y se respete”. Pero los gritos continuaban; se trataban de corruptos y otros epítetos.

“Si no han leído El Quijote, les invito a que lo lean, no soy yo; señora presidenta no se preocupe que por más que griten los honestos estamos de este lado y de eso sí estoy tranquilo, griten lo que quieran porque la honestidad no se calla con gritos, se hace con decencia”, continuó Flores.

"Dice una frase: si los perros ladran, señal de que avanzamos", dijo Fernando Flores, coordinador del oficialismo, al rechazar que el bloque del correísmo interrumpiera el discurso de la flamante segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yeseña Guamaní.



Al final, el correísmo decidió por abandonar la sala y no estuvo cuando se debía elegir a los delegados de la Función Legislativa para la renovación parcial de la Corte Constitucional. “Tengo taquicardia. No voy a hablar”, señalaba a la prensa la coordinadora del correísmo, Paola Cabezas. Pero lo hizo después: “Lo que ustedes han visto hoy es lo que en realidad es la Asamblea Nacional”.

“Creo que hoy la nueva mayoría de la Asamblea Nacional ha sido irrespetuosa con la primera fuerza política, con la primera minoría de esta Asamblea. Por eso rechazamos el manejo de la Presidenta de esta sesión”, señaló.

Cabezas aludió a una nueva mayoría en el Parlamento, compuesta por el Bloque del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa a Creo e independientes, la ID, Pachakutik y el PSC, que se gestó con la elección de Guamaní. Señaló que UNES debió tener representación.

#Asamblea | "Nos faltaron el respeto", reaccionó la coordinadora del correísmo, Paola Cabezas, sobre los incidentes en el Pleno luego de la elección de Yeseña Guamaní como segunda vicepresidenta de la Asamblea



Agregó que fueron insultados como “corruptos” por Guamaní en su discurso. “Yo creo que es un pésimo inicio para la nueva Vicepresidenta, pésimo inicio, un pésimo inicio”, remarcó rodeada por sus coidearios.

Al asumir el cargo, Guamaní llamó a la unidad de las fuerzas políticas y a garantizar la estabilidad democrática en el Ecuador. Además, extendió un saludo al presidente Guillermo Lasso, a quien felicitó “por asumir este gran reto de tomar las riendas de un país postrado por más de una década de corruptos y represión”.

“Hoy más que nunca, nuestro país necesita trabajo, unidad, y un pacto de futuro, no el retorno a quienes desangraron a nuestra patria”, señaló. “Izquierda Democrática siempre caminará de la mano de las grandes causas de la nación, por una justicia social con libertad, pero jamás de la mano de quienes por más de una década secuestraron al Estado ecuatoriano y sus recursos, y hoy son prófugos de la justicia ecuatoriana”, sentenció Guamaní.

La elección de la segunda vicepresidenta se dio con 83 votos a favor, 46 en contra y 3 abstenciones (de los asambleístas de Pachakutik Mario Ruiz, Mireya Pazmiño y Peter Calo). Guamaní reemplaza a su excoidearia Bella Jiménez, destituida por corrupción hace dos semanas.