Estados Unidos (EE.UU.) reaccionó este martes 16 de septiembre de 2025 a la decisión de Daniel Noboa de calificar como terroristas a tres organizaciones: Hezbolá, Hamás y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC por sus siglas en inglés).

El presidente Daniel Noboa identificó como grupos terroristas de crimen organizado a las organizaciones denominadas Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el lunes 15 de septiembre de 2025, a través del Decreto Ejecutivo 218.

El Presidente señala que estos grupos constituyen una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado.

Noboa dispuso al Centro Nacional de Inteligencia que analice la incidencia de estos grupos armados organizados identificados a la fecha, y los categorice según corresponda.

“De ser necesario, deberá coordinar y articular con organismos de inteligencia de otros Estados”, indicó el Mandatario.

La reacción de EE.UU.

La Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en Quito difundió del mensaje de la Oficina Contraterrorismo de ese país, a través de sus redes sociales.

“Los Estados Unidos reconoce el decreto presidencial del Ecuador que designa al IRGC de Irán, Hezbolá y Hamás como organizaciones terroristas“, señaló.

EE.UU. indicó que: “Esta audaz acción resalta el compromiso del Ecuador para contrarrestar la red terrorista de Irán y fortalecer la seguridad en nuestro hemisferio“.

Finalmente, Estados Unidos hizo un llamado a los países de la región que aún no han hecho la declaratoria de terroristas, “a que tomen la misma medida“.

