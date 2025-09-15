La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) anunció el rechazo a las políticas económicas impulsadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa, calificándolas como un retroceso neoliberal que atenta directamente contra el bienestar del pueblo ecuatoriano.

Ecuarunari se pronuncia sobre medidas de Daniel Noboa

En un comunicado, la organización aseguró que el reciente incremento del precio del diésel no es un hecho aislado. Según esta, esta medida es parte de un paquete de acciones que responden a la lógica del mercado y a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con la agrupación, las decisiones afectan de manera directa a los sectores más vulnerables del campo y la ciudad.

Recordó que en el campo el diésel es esencial para transportar productos agrícolas y operar maquinaria. “El encarecimiento incrementa los costos de producción y condena a los pequeños y medianos agricultores a recibir precios injustos por sus cosechas”.

⭕️ #WILLAYKUNA

La @ecuarunari_ofic, manifiesta de manera firme y clara su rechazo a las medidas económicas neoliberales impulsadas por el presidente @DanielNoboaOk, las cuales tiene como propósito un retroceso y golpe directo a los bolsillos de cada uno de los ecuatorianos. pic.twitter.com/GMe3uQAvZX — ECUARUNARI (@ecuarunari_ofic) September 15, 2025

Advertencias desde la Ecuarunari

Desde la Ecuarunari también remarcó que el Ecuador es un Estado plurinacional e intercultural, y exigió que las políticas públicas respeten los principios del buen vivir y no se diseñen en función de intereses de élites económicas o de organismos internacionales.

La organización hizo un llamado a la unidad y movilización de las comunidades, pueblos indígenas, organizaciones sociales y ciudadanía en general para articular una respuesta colectiva frente a lo que consideran “imposiciones injustas”.

