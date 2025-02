Ecuador es el primer país de América Latina en implementar la primera y la segunda vuelta electoral para definir quién será el Presidente de la República. Ganar las elecciones para ocupar el Palacio de Carondelet en una sola vuelta se ha convertido en una consigna de los candidatos favoritos en los comicios para evitar la segunda vuelta. Sin embargo, ¿cuántos presidentes han ganado en la primera vuelta en las elecciones presidenciales en Ecuador? Y, más aún, ¿cuántos quedaron segundos y terminaron como mandatarios?

¿Cuándo comenzaron la primera y la segunda vuelta?

En su historia republicana, Ecuador no siempre usó este sistema de la primera y la segunda vuelta. De hecho, durante una buena parte del siglo XIX, el voto era indirecto. Luego, con el retorno a la democracia y aprobada la nueva Constitución en 1978 en el referéndum, Ecuador se convirtió en el primer país de América Latina en implementar la primera y la segunda vuelta electoral.

Ya en el siglo XX, al menos durante su primera mitad, cuando se amplía el derecho al voto a más sectores, el fraude electoral se había institucionalizado. Simón Pachano, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y conocedor de la historia electoral del país, sostiene que los liberales evitaban de cualquier forma que los conservadores retomaran el poder.

Cuando el país retornó a la democracia, la Constitución de 1978 incorporó las figuras de la primera y la segunda vuelta electoral. Según Pachano, es el primer país latinoamericano en recurrir a esta invención francesa que data del siglo XIX y que otorga una mayor legitimidad al ganador. Sin embargo, encuentra un problema.

“La segunda vuelta en condiciones como las de Ecuador, en que no hay verdaderas adscripciones porque no hay partidos políticos, no hay grandes corrientes de opinión”, que definan la segunda vuelta, sostiene Pachano. Más bien, se opta por el mal menor.

Una sola vuelta y un solo ganador

Desde 1978 hasta el presente, Ecuador ha tenido 15 presidentes. Once de ellos fueron elegidos en las 13 veces que se acudió a las urnas. Uno, Osvaldo Hurtado, sucedió a Jaime Roldós, que murió en un accidente aéreo en 1981. Cuatro, en cambio, llegaron a Carondelet tras las movilizaciones sociales y destituciones parlamentarias (Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón, Gustavo Noboa y Alfredo Palacio).

De los once que ganaron la Presidencia en las urnas, cinco lo han hecho luego de perder en la primera vuelta. Estos son: León Febres Cordero, Abdalá Bucaram, Rafael Correa, Guillermo Lasso y Daniel Noboa.

Rafael Correa, si bien no fue el ganador de la primera vuelta en las elecciones del 2006, pues perdió frente a Álvaro Noboa, es, hasta ahora, el único que ha triunfado en primera vuelta. Y lo hizo en dos ocasiones. La primera fue en el 2009, cuando obtuvo el 51,99%. En el 2013 el triunfo fue aún mayor: 57,17%.