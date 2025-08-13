Ecuador instaló este miércoles 13 de agosto de 2025 una mesa de cooperación internacional contra el reclutamiento de menores: niños, niñas y adolescentes. En la iniciativa participan diferentes organismos internacionales.

La vicepresidenta de la República, María José Pinto y la canciller Gabriela Sommerfeld lideraron la instalación de la Mesa de Asistencia Técnica y Cooperación Internacional contra el reclutamiento de menores: niños, niñas y adolescentes, en Ecuador.

En el evento, desarrollado en la Cancillería, participación de representantes de alto nivel de organismos internacionales, agencias de cooperación y embajadas.

Pinto también es vicepresidenta del Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (Copruunna).

Mecanismo estratégico de articulación

Esta mesa se proyecta como un mecanismo estratégico de articulación entre el Estado ecuatoriano y la comunidad internacional.

Tiene como fin de coordinar esfuerzos, optimizar recursos y fortalecer capacidades institucionales y comunitarias para proteger los derechos de la niñez y adolescencia.

La Vicepresidenta señaló que la protección de la niñez no solo se logra con normas y operativos, sino también con la reconstrucción del tejido social.

“Desde el inicio de la vida, construyendo entornos seguros, oportunidades reales y un sentido de comunidad que acompañe a cada niño en su crecimiento”, expresó.

Pinto sostuvo que la cooperación internacional aportará con su experiencia y recursos, y que también deben intervenir instituciones, gobiernos locales y organizaciones sociales.

La canciller Gabriela Sommerfeld indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, co-preside la Mesa Técnica, desde su rectoría de la cooperación internacional.

Reiteró el compromiso de apoyar con el contingente diplomático y técnico especializado para sensibilizar a la comunidad internacional sobre este tema.

“Nuestro aporte será tender puentes con socios nacionales y extranjeros, públicos y privados, para incrementar las capacidades de prevención y protección”, sostuvo.

Organismos internacionales participantes

La Mesa de Asistencia Técnica y Cooperación Internacional permitirá alinear la cooperación internacional con las prioridades nacionales establecidas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Reclutamiento.

Entre las instituciones y organizaciones participantes se encuentran: el programa Ser Paz de la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Además, el Departamento Antinarcóticos de los Estados Unidos (INL), OIM, agencias de la Organización de Naciones Unidas como UNICEF, PNUD, ACNUR, UNODC, OIM y ONU Mujeres.

La Fundación de Desarrollo Panamericano (PADF), ChildFund, la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, el Comité de Rescate Internacional (IRC).

El Plan Internacional, World Vision, TAG International y Aldeas Infantiles SOS Internacional.