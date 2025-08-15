Ecuador y Estados Unidos el Grupo Parlamentario de Amistad el miércoles 13 de agosto de 2025. Valentina Centeno (ADN) y el jefe de Misión Adjunto Encargado de la Embajada y Consulado de Estados Unidos en Ecuador, Erik Martini, explicaron los objetivos.

El objetivo del Grupo Parlamentario de Amistad entre Ecuador y Estados Unidos

Ecuador y Estados Unidos relanzaron el Grupo Interparlamentario de Amistad en la Asamblea Nacional.

La iniciativa busca fortalecer los lazos bilaterales, fomentar la colaboración y abordar prioridades compartidas como la lucha contra el crimen organizado y la lucha contra la corrupción.

“Mientras Ecuador enfrenta desafíos de seguridad, Estados Unidos está listo para apoyar sus esfuerzos y juntos profundizar nuestra asociación para combatir el narcotráfico, el terrorismo y fortalecer el Estado de derecho”, manifestó el Jefe de Misión Adjunto Encargado de la Embajada y Consulado de Estados Unidos en Ecuador, Erik Martini.

Martini recordó que en Ecuador se encuentra una de las misiones diplomáticas más antiguas de América Latina y que el fortalecimiento de estas relaciones se da en un momento en que “las naciones enfrentan desafíos críticos”.

El representante de EE.UU. indicó que se restablecerá un canal de cooperación regular que permita el diálogo y la colaboración en iniciativas legislativas.

Alianzas estratégicas

Valentina Centeno, presidenta del Grupo Parlamentario, señaló que se restablecerá una relación directa con Washington y con el Congreso de Estados Unidos.

Señaló que los objetivos son la cooperación, el establecimiento de alianzas estratégicas y el intercambio de experiencias legislativas.

Esto, en temáticas relacionadas con la generación de empleo, la inversión, la promoción turística del Ecuador, la seguridad y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Además, la innovación tecnológica, educación, salud pública, cambio climático, seguridad, comercio justo y fortalecimiento institucional.

Valentina Centeno, Janina Rizzo, Andrés Guschmer, Camila León, Sergio Peña, Adrián Castro, Johnny Lavayen, Jadira Bayas y Alejandro Vanegas integran el organismo.

