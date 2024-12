Ecuador y Suiza firmaron un acuerdo este jueves para que el país europeo represente algunas funciones diplomáticas y consulares de Ecuador en Venezuela.

La decisión se tomó tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Quito y Caracas a principios de este año.

El acuerdo fue firmado en Berna por Ignazio Cassis, ministro de Asuntos Exteriores de Suiza y consejero de Estado, y Verónica Bustamante, embajadora ecuatoriana en Suiza, según informó el Gobierno helvético en un comunicado oficial.

