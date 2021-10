Eckenner Recalde se desafilia de la Izquierda Democrática y lanza acusaciones

Eckenner Recalde leyó su comunicado y no respondió preguntas. Foto: Roger Vélez / EL COMERCIO

Roger Vélez

Sin responder a preguntas. El asambleísta Eckenner Recalde confirmó su desafiliación a la Izquierda Democrática (ID) y anunció que presentará una querella contra sus excolaboradores que lo acusaron de cobros indebidos.

“Debo informar a mis mandantes, a mis electores, que luego de 35 años de haber permanecido de una manera disciplinada en la Izquierda Democrática he presentado mi desafiliación al único partido de centro izquierda del Ecuador”, dijo Recalde, al leer un comunicado ante la prensa este miércoles 6 de octubre de 2021.

Agregó que no permitirá que su nombre “sea mancillado y pisoteado por excompañeros de la bancada, que sin permitirme el derecho al debido proceso me han llevado a la Fiscalía sin ningún sustento legal”.

“A través de los medios de información me han difamado, insultado, no me sorprendería que desde la dirigencia de la Izquierda Democrática paguen pautas para generar acciones en mi contra”, acotó.

#Asamblea | El legislador Eckenner Recalde confirma su desafiliación de la Izquierda Democrática y dice que presentará una querella contra excolaboradores de su despacho que lo acusaron de cobros indebidos



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/4oz1ZNXooL — El Comercio (@elcomerciocom) October 6, 2021

El legislador anunció que con su equipo de abogados iniciará las “querellas penales en contra de Alexandra Mayenquer, Francisco Ortuño, contra dos exfuncionarios de mi despacho, por haber falseado audios que quieren vincularme a un proceso que no tiene pies ni cabeza”.

“Esos audios están mutilados y sacados de todo contexto”, agregó.

A su vez, exigió al Comité de Ética de la Asamblea y a la Fiscalía General del Estado “que revisen las vinculaciones de asambleístas de la Izquierda Democrática que han gestionado cargos en el Gobierno Nacional”.

En un comunicado, la ID precisó que Recalde consta como afiliado desde agosto de 2016 y que a finales de 2019 fue electo como décimo vocal del Consejo consultivo de Pichincha, cargo que ejerció hasta que ahora presentó su desafiliación.