Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), acusó directamente al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de ser un narcotraficante y de dirigir una mafia en el país.

Diosdado Cabello acusó a Daniel Noboa de narcotraficante

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, atacó al presidente Daniel Noboa durante una cadena nacional del PSUV.

Cabello vinculó al Gobierno ecuatoriano con el narcotráfico. Esta declaración surge en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países, donde Ecuador busca endurecer medidas contra la migración irregular venezolana.

El funcionario, mano derecha de Nicolás Maduro, advirtió que Noboa enfrentará “traición de sus aliados” y comparó su situación con la del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por cargos similares.

El líder venezolano describió a Noboa como un “mafioso que actúa por arrebatos y odio“, y reiteró que el principal problema de Ecuador radica en el narcotráfico dirigido por su propio gobierno.

Cabello: 'El presidente de Ecuador es un narcotraficante'

En sus declaraciones, enfatizó la conexión directa entre el gobierno de Noboa y las mafias que producen droga en Colombia.

"El principal problema de Ecuador no es el migratorio. El principal problema de Ecuador es el narcotráfico, dirigido por quien gobierna Ecuador. El presidente de Ecuador es un narcotraficante", aseguró Diosdado Cabello.

En su intervención también calificó a Noboa de "mafioso".

"Noboa es un narcotraficante de las mafias que producen la droga en Colombia y la sacan por el Ecuador, con la anuencia, la participación y el compromiso del señor Noboa. Está clarito", añadió.

"De todas formas nosotros seguiremos avanzando. Si algún ecuatoriano quiere venirse a Venezuela, le abrimos las puertas sin ningún problema. No tienen que ver los ecuatorianos con la actitud de un mafioso que gobierna Ecuador", puntualizó Cabello.

Comparación con Juan Orlando Hernández y advertencia de traición

Cabello comparó a Noboa con Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.

Él advirtió que Noboa sufrirá el mismo destino cuando deje de servir a Estados Unidos.

"Cuando no le sea útil a Estados Unidos se lo llevarán preso. Cuando uno de los cargamentos que él manda a EE. UU. no llegue a donde tiene que llegar, se lo van a cobrar", destacó Cabello.

"Hay que tener en claro que a Ecuador lo gobierna una mafia, no tiene un gobierno popular, tiene una mafia. Todo gira alrededor en el gobierno de Ecuador al narcotráfico", añadió Cabello.

Daniel Noboa sobre Nicolás Maduro: 'Es el líder del Cartel de los Soles'.

Las declaraciones de Cabello se dan luego de que Noboa acusara a Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles.

En una entrevista con Univisión, el jueves 4 de septiembre, el Mandatario de Ecuador se refirió al supuesto papel de Nicolás Maduro en esta organización.

“Los reportes de inteligencia lo dicen, él es el jefe del cartel de los Soles, pero es parte de una organización criminal que trabaja con otras organizaciones criminales”.

Noboa también dijo que Estados Unidos está atendiendo un problema que no es pequeño, porque son organizaciones criminales que mueven miles de toneladas de droga.

