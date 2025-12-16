El Pleno de la Asamblea Nacional no instaló este martes 16 de diciembre de 2025 el debate del informe definitivo del proyecto de Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, previsto inicialmente para la mañana. La falta de consensos entre bancadas y los pedidos para que la propuesta vuelva a comisión retrasaron su tratamiento y reordenaron la agenda legislativa del día.

Negociaciones antes del Pleno de la Asamblea y pedidos para devolver el proyecto a comisión

Aunque el debate estaba convocado para las 10:00, dos horas después continuaban las conversaciones entre legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) y de la Revolución Ciudadana (RC). Ambas bancadas insistían en que el proyecto regrese a la Comisión de Salud para un análisis más amplio del texto aprobado en informe definitivo.

Durante ese lapso se presentaron tres solicitudes de modificación del orden del día. Las intervenciones de los proponentes y las votaciones respectivas extendieron el tiempo de deliberación y permitieron que las negociaciones se mantuvieran abiertas.

.@totoreyesb solicita que se suspenda el punto, a fin de que el proyecto retorne a @DerechoSaludAN para incorporar los cambios solicitados en este debate, de modo que en un plazo no mayor a 8 días sea conocido en el #PlenoLegislativo. pic.twitter.com/46LbtYXC4w — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) December 16, 2025

En ese contexto, el presidente de la Comisión de Salud, Juan José Reyes, de ADN, se acercó en varias ocasiones al titular de la Asamblea, Niels Olsen, para abordar el estado de las conversaciones. Desde la bancada correísta, el asambleísta Jaime Estrada también participó activamente en esos diálogos.

Por su parte, la legisladora Cecilia Baltazar, exintegrante de Pachakutik, señaló que la propuesta contiene aspectos relevantes, pero también disposiciones que implican una intervención estatal excesiva en asociaciones y federaciones deportivas, especialmente en materia de financiamiento.

Reordenamiento del debate y avance de otras iniciativas

Ante la falta de definición, el presidente de la Asamblea resolvió modificar el orden del día y ubicar uno de los cambios propuestos como segundo punto de la sesión, relegando el tratamiento de la Ley del Deporte al tercer lugar. De forma habitual, este tipo de mociones se tramitan al final de la agenda originalmente convocada.

En su lugar, el Pleno inició el debate de una propuesta presentada por la legisladora oficialista Diana Jácome, orientada a que las fuerzas políticas representadas en la Asamblea respalden iniciativas constitucionales y legales para enfrentar la inseguridad y el crimen organizado.

La moción se relaciona con un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que Jácome presentó el 15 de diciembre, con el objetivo de evitar la prescripción de delitos como narcotráfico, pornografía infantil, minería ilegal y trata de personas.

Tensiones sobre el tratamiento de la imprescriptibilidad y las reformas legales

El debate se extendió más allá de las 12:30. En ese marco, la legisladora Fabiola Sanmartín intervino para respaldar la iniciativa de Jácome y de Lucía Pozo, que plantea excluir a las personas privadas de libertad del grupo de atención prioritaria.

Durante la discusión, el asambleísta del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, expresó su respaldo a la imprescriptibilidad de ciertos delitos, aunque cuestionó la vía planteada por ADN y sostuvo que ese cambio debe tramitarse mediante una enmienda constitucional.

A esa postura respondió el legislador Esteban Torres, quien defendió que este tipo de reformas penales sí pueden impulsarse desde la Asamblea a través de modificaciones legales.

Mientras avanzaban esos debates, el tratamiento de la Ley del Deporte continuaba pendiente, a la espera de que las bancadas logren acuerdos sobre el contenido y el procedimiento a seguir.

