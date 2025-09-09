El presidente Daniel Noboa vuelve a apuntar a la Corte Constitucional (CC) en dos de las siete nuevas preguntas de la consulta popular y referendo, enviadas este martes 9 de septiembre a la misma CC.

Las dos preguntas de Daniel Noboa que apuntan a la Corte Constitucional

Tras la negativa de la Corte Constitucional a aceptar la pregunta para que los jueces constitucionales puedan ser sometidos a juicio político; Daniel Noboa incluyó en las siete nuevas preguntas para consulta y referendo, dos relacionadas a la CC.

La tercera pregunta para consulta popular se refiere a la expedición de una nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Se preguntaría a la ciudadanía si quiere que se apruebe esta nueva norma para incluir la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional.

Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que se expida una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional, conforme el anexo de la pregunta?

En tanto, en la segunda pregunta del referendo, se consultaría a la ciudadanía sobre la mayoría que requeriría para tomar decisiones.

Noboa propone que debería contar con una mayoría de al menos seis de sus nueve jueces para tres cosas:

Declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el Presidente.

presentadas por el Presidente. Decretos de estados de excepción.

Propuesta de consulta popular de iniciativa presidencial.

Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el Presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos seis de sus nueve jueces estén de acuerdo, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?

La ONU criticó medidas contra la Corte Constitucional

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó el lunes 8 de septiembre de 2025 su preocupación por el rumbo por las expresiones del Gobierno de Ecuador contra la Corte Constitucional.

Durante su intervención en la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Türk criticó de forma directa recientes medidas adoptadas en el país, a las que calificó como “inaceptables”.

El funcionario hizo referencia a los ataques del Ejecutivo contra la independencia de la Corte Constitucional.

Esto luego de que el presidente Daniel Noboa encabezara, en agosto, una marcha contra ese organismo.

El mandatario, además, señaló a la Corte de frenar las acciones de seguridad nacional, especialmente al limitar los sucesivos estados de excepción decretados en 2024 para hacer frente a la violencia generada por el crimen organizado.

