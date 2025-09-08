El Gobierno de Daniel Noboa convocó a una movilización en Guayaquil para el jueves 11 de septiembre de 2025. La cita está programada a las 09:00 y se desarrollará en medio de la tensión política entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional.

Recorrido y organización de la marcha de Daniel Noboa en Guayaquil

La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, anunció que la concentración arrancará en la calle Olmedo, frente al Club La Unión. Los participantes recorrerán la avenida 9 de Octubre y culminarán la jornada en el Malecón 2000.

Jaramillo explicó que la finalidad de esta marcha es reafirmar el compromiso de la ciudadanía con la seguridad y la paz. La convocatoria fue convocada el 1 de septiembre por el presidente Noboa, cuando pidió a los ciudadanos “marcar el 11 de septiembre en sus calendarios”.

Daniel Noboa realizó su primera marcha en Quito y llegó a la Corte Constitucional

Esta convocatoria ocurre después de una primera marcha realizada en Quito, que llegó hasta la Corte Constitucional. Aquella manifestación respondió a la decisión del organismo de suspender la aplicación de varios artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas en la Asamblea Nacional.

En un comunicado difundido por la Presidencia, se indicó que la marcha busca expresar el compromiso con la paz y la justicia. El documento también destacó que estos valores son parte de la convivencia democrática y del fortalecimiento del Estado de derecho.

Con este anuncio, el presidente Noboa organiza su segunda marcha nacional en menos de un mes. La primera estuvo dirigida contra los jueces de la Corte Constitucional, quienes tramitan demandas de inconstitucionalidad sobre los proyectos de ley urgentes presentados por el Ejecutivo.

