Daniel Noboa supervisa la rehabilitación del corredor E25 en Los Ríos

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El presidente Daniel Noboa Azin recorrió este miércoles 17 de diciembre de 2025 el corredor vial E25 Buena Fe – Jujan, donde se ejecutan obras de rehabilitación orientadas a mejorar la movilidad, seguridad y conectividad en una zona clave del país.

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Daniel Noboa verificó en varios puntos el avance de los trabajos a lo largo de esta vía estratégica que une a la Sierra con la Costa.

“Se puede ver una gran obra que está bien hecha y que continuará haciéndose bien”, señaló el Presidente.

Noboa afirmó que Los Ríos no puede quedar relegada y subrayó: “El Ecuador está avanzando y Los Ríos debe avanzar con el país… Los Ríos es el corazón productivo del país”.

Inversión y alcance de la rehabilitación

La rehabilitación funcional del corredor comprende 128,43 kilómetros con una inversión superior a 43,1 millones de dólares del Gobierno Nacional.

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Los trabajos incluyen la construcción de carriles de rebasamiento en el tramo Quevedo – San Juan y la ampliación a cuatro carriles entre San Juan y Babahoyo.

Estas acciones que permitirán reducir embotellamientos, acortar tiempos de viaje y fortalecer el comercio nacional.

El corredor con mayor tránsito del país

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, reiteró la relevancia de intervenir esta vía al señalar que se trata del corredor con mayor tránsito vehicular del Ecuador.

Por este corredor se moviliza cerca del 70 % de los productos mediante transporte pesado.

Añadió que las vías anexas también son intervenidas como parte de una planificación integral.

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Más obras y recursos para la provincia

Luque detalló que el Gobierno invierte en Los Ríos alrededor de 72 millones de dólares.

Este monto incluye 44 millones de dólares en la E25, 14,5 millones de dólares en la Palestina – Macul – Vinces.

Además, 5 millones de dólares en la Baba – Tres Marías, 6,5 millones de dólares para el paso lateral de Jujan y Babahoyo.

También 2 millones de dólares en proyectos de vivienda y otros proyectos en educación.

Productividad, apoyo social y seguridad

El presidente Noboa habló de los indicadores positivos de productividad de la provincia, que impactan en el crecimiento económico del país.

“Este año han incrementado en un 15 % sus ventas y cerca del 22 % sus exportaciones”, dijo.

Reiteró la necesidad de obras y apoyo a agricultores, transportistas y familias.

Además, señaló que su gestión incluye sistemas de riego para pequeñas comunidades, más de 100 viviendas, la repotenciación de más de 120 aulas educativas y el mantenimiento de unidades élite de las fuerzas del orden para reforzar la seguridad. “La violencia en Los Ríos no puede continuar”, enfatizó.

Información externa: Daniel Noboa

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