Daniel Noboa se reunió con el rey de Noruega, Harald V y el príncipe heredero Haakon Magnus

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La Presidencia de la República informó que el presidente Daniel Noboa continúa con su agenda en Noruega según lo previsto, luego de haber participado en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz.

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Noboa se reúne con el Rey de Noruega

La Presidencia de la República dio a conocer que, como parte de su agenda en Noruega, el presidente Noboa sostuvo una audiencia protocolaria con el eey Harald V y el Príncipe Heredero Haakon Magnus.

Según la información difundida, “durante el encuentro se exploraron oportunidades de cooperación en sectores estratégicos para el desarrollo nacional, así como iniciativas conjuntas orientadas a impulsar la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento económico. Este diálogo abre un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas entre ambos país”.

Con estas actividades, Noboa concluye su gira presidencial que antes lo llevó a España y Emiratos Árabes Unidos.

Como parte de su agenda en Noruega, el presidente @DanielNoboaOk sostuvo una audiencia protocolaria con el Rey Harald V y el Príncipe Heredero Haakon Magnus. Durante el encuentro se exploraron oportunidades de cooperación en sectores estratégicos para el desarrollo nacional, así… pic.twitter.com/hFO2rnxHTK — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) December 10, 2025

Daniel Noboa mantuvo un encuentro con Jonas Gahr Store

El presidente Noboa conoció al primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, este miércoles 10 de diciembre en el Grand Hotel de Oslo, cuando asistió a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

En un salón en donde autoridades y mandatarios compartieron un desayuno, Noboa saludó con Jonas Gahr Store. Aún no se conoce si mantuvieron alguna reunión privada extra, pues su agenda incluye este encuentro.

El Primer Ministro también mantuvo un encuentro con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Ceremonia de entrega del Nobel de la Paz

El presidente Daniel Noboa llegó como parte de los invitados de María Corina Machado a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, y se encuentra sentado junto al presidente de Argentina, Xavier Milei, y su hermana y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Además, se encuentra detrás del líder opositor Edmundo González, en el Ayuntamiento de Oslo.

La Presidencia de la República dio a conocer ayer, martes 9 de diciembre de 2025, la agenda que Daniel Noboa cumplirá en Noruega, última escala de su gira presidencial.

Según lo previsto, luego de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, el Presidente tendrá una reunión con el rey de Noruega, Harald V, y con Haakon Magnus, príncipe heredero de Noruega.

La última cita en la agenda presidencial se realizará en el mismo día con Jonas Gahr Støre, primer Ministro de Noruega.

En Noruega, el presidente @DanielNoboaOk asistió a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, invitado por @MariaCorinaYA, quien fue distinguida con este alto honor por su firme defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la libertad en Venezuela,… pic.twitter.com/tvEJfGuhhd — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) December 10, 2025

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