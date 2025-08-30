Este lunes 1 de septiembre de 2025, Daniel Noboa cumple 100 días en la Presidencia de Ecuador. En este tramo inicial, la agenda se ha movido entre la consulta popular que impulsa, la tensión con la Corte Constitucional y una intensa agenda exterior. Seis especialistas analizan estos ejes y trazan las señales emanadas para el resto del mandato, con énfasis en seguridad, economía y gobernabilidad.

Los analistas coinciden en que la consulta popular se vuelve un punto de inflexión. Unos la ven como un termómetro político y otros como el cumplimiento de una ruta iniciada antes de este periodo. La relación con la Corte y la lectura de resultados marcarán el tamaño del capital político disponible para negociar reformas.

Consulta popular, obligación previa y riesgos de gobernabilidad

Andrés Obando, especialista en comunicación política, sostiene que la nueva consulta popular “más que algo estratégicamente decidido fue una obligación por cumplir”, porque el presidente inició a finales de 2024 un proceso para reformar parcialmente la Constitución y permitir el retorno de bases militares extranjeras.

Señala que el resultado de las preguntas sí puede complicar a Carondelet si es adverso. Precisa que un revés sería no ganar en todas, perder la mayoría sería un gran problema y perder todas sería “una catástrofe”.

Desde el inicio de este proyecto político luchamos por justicia y progreso, por hacer lo correcto sobre lo cómodo, lo justo sobre lo tradicional, y lo valiente sobre lo complaciente.



A diario recibimos críticas, especialmente de los que están más lejos de la gente, aquellos que… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 5, 2025

Obando advierte que el ejercicio plebiscitario funcionará como antesala de las seccionales. Afirma que se convertirá en un termómetro político del Gobierno. Agrega que el desenlace condicionará la capacidad de mando en los próximos meses.

El analista remarca que el costo político no solo depende de la victoria. Explica que la magnitud del apoyo determinará el margen de maniobra en la negociación legislativa. Indica que una victoria ajustada reduce el mensaje de fortaleza.

Consulta como ancla temprana y doble umbral crítico

Sofía Guerrero, analista política, define la consulta como “un ancla política temprana” y como un termómetro para medir la gestión en curso. Sostiene que el Gobierno busca recentrar la agenda de reformas que ofreció en campaña. Advierte que esta jugada ocurre en un año con mucha inseguridad y con fragilidad energética.

Guerrero identifica dos umbrales críticos. El primero es el filtro de la Corte Constitucional sobre las preguntas ya remitidas. El segundo es el “humor social”, que califica de volátil y determinante.

La analista plantea dos escenarios. Si el “sí” gana, Noboa intentará convertir el plebiscito en capital negociador. Si el “no” se impone, prevé un efecto bumerán que erosiona autoridad y complica el avance de reformas incluso dentro del Legislativo.

Gobierno vs. Corte Constitucional, una narrativa política y límites jurídicos

Obando afirma que el Ejecutivo diseñó el conflicto con la Corte para construir un “enemigo político” que justifique decisiones. Señala que, a medida que avanzan audiencias por inconstitucionalidad, los argumentos del Gobierno quedan bajo el microscopio jurídico. Añade que incluso sectores del anticorreísmo cuestionan las bases legales y que se difunde la idea de que “Carondelet no hizo bien sus leyes”.

Rafael Silva Panchana, consultor político, subraya que la Corte “quizás es la última institución pública que no ha sido manipulada por el poder político de turno” y pide preservar su independencia y autonomía. Reconoce la necesidad de control sobre jueces ante faltas como corrupción o violaciones a la Constitución. Describe estas tensiones como una pugna de legitimidades entre mandato popular y rol institucional.

Silva recuerda que la marcha convocada por el presidente y la campaña contra los jueces marcaron el pico del choque. Indica que la agenda seguirá viable en la medida en que se ajuste al criterio constitucional.

La vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, aseguró el 25 de agosto de 2025 que el Gobierno no cuenta con un plan alternativo en caso de que la Corte Constitucional declare inconstitucionales las normas impugnadas recientemente.

Explicó que la expectativa del Ejecutivo está puesta en el trabajo del equipo jurídico de la Presidencia y en la capacidad del máximo órgano de control constitucional para evaluar de forma objetiva los argumentos.

“A las 10:30 es la primera audiencia y confiamos en que la Corte y en que los magistrados escuchen con atención y valoren de forma objetiva la defensa de la constitucionalidad que va a llevar a cabo el equipo jurídico de la Presidencia”, sostuvo.

#ElNuevoEcuadorImpulsa la cooperación e integración regional. 🇪🇨🤝



1. Principales resultados de la gira oficial del Presidente de la República.



🇧🇷 | Reapertura del mercado para el banano ecuatoriano e interés en el camarón, conectividad aérea y cooperación en seguridad.

🇺🇾 |… pic.twitter.com/upShcbQ4Im — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) August 25, 2025

Jaramillo recalcó que el compromiso de la Corte no es con el Gobierno de Daniel Noboa, sino con todos los ecuatorianos.

Por eso insistió en que no se ha contemplado un escenario alternativo. “Confiamos en que tomen la mejor decisión para los ecuatorianos… No tenemos un plan B; lo que existe es una confianza en que los magistrados valoren la defensa de la constitucionalidad que vamos a hacer en todas las audiencias”, dijo.

Viajes y política exterior: proyección, inversiones y condiciones

Obando considera que los viajes del presidente aún transitan una “luna de miel”, porque se leen como intención de abrir el país al mundo. Indica que todavía no reciben evaluación de resultados por falta de tiempo. Apunta cuestionamientos sobre si el presidente promociona al país o al sector privado y dice que no ve señales de debilitamiento de la gestión interna.

Maximiliano Donoso-Muller, analista político, interpreta la estrategia internacional como un esfuerzo para atraer inversión extranjera y reabrir cooperación. Menciona metas en empleo, explotación petrolera y generación eléctrica. Señala que reactivar alianzas resulta clave para un impacto a mediano y largo plazo.

Guerrero repasa que las giras priorizaron comercio y seguridad con Brasil, Uruguay y Argentina, y que Japón se presenta como destino para captar inversión.

Aclara que el beneficio depende de la ejecución con cronogramas definidos y de un marco legal que favorezca la inversión. Silva añade que estos acercamientos dan legitimidad internacional y abren puertas para alianzas estratégicas.

Seguridad: violencia persistente, respuestas cortas y vacíos legales

Hernán Moreano, experto en seguridad, reporta 5 268 crímenes hasta el 30 de julio y un promedio de 24 asesinatos por día por sicariato o muertes violentas, esto según informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Afirma que la violencia salió de las cárceles hacia calles de ciudades como Guayaquil, Durán y Machala. Señala golpes a los GAO, pero dice que la violencia y los envíos de cocaína persisten.

Moreano indica que la militarización en ciudades como Durán y Manta redujo delitos, aunque la califica como receta de corto plazo. Denuncia casos de corrupción en fuerzas del orden, sobre todo en cárceles. Añade que aumentaron extorsiones, secuestros y masacres, y que desde 2021 el país suma 1 510 días con violencia diaria.

El especialista afirma que existen más desaciertos que aciertos y que faltan protocolos para capturar cabecillas de los GAO.

Menciona señalamientos de ONG como Amnistía Internacional y la ONU sobre presuntas violaciones de derechos humanos en costa y Amazonía. Advierte que no existe política criminal para sancionar a bandas, que hay vacíos para juzgar a menores que cometen sicariato y que los GAO controlan 35 cárceles.

Moreano propone un debate y aprobación de una política criminal en la Asamblea. Pide una política de Rehabilitación Social y mejor coordinación de inteligencia con subsistemas y agencias de otros países.

Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará a Ecuador entre el 2 y el 4 de septiembre de 2025 en el marco de una gira regional que también incluye a México.

Estados Unidos y Ecuador buscan fortalecer su cooperación en seguridad 👇https://t.co/AsdWPaUlHl pic.twitter.com/Xb9U3rthXx — El Comercio (@elcomerciocom) August 28, 2025

Su visita busca reforzar la cooperación bilateral en temas de seguridad, con énfasis en el combate al narcotráfico, el tráfico de fentanilo y la migración ilegal, según informó el Departamento de Estado.

El presidente Daniel Noboa ha mantenido una agenda internacional marcada por la seguridad. En Uruguay, alcanzó acuerdos para reforzar la cooperación contra la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, la minería ilegal y en materia de defensa nacional.

En Argentina, la agenda se centró en seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, además de promover la integridad pública. Estos encuentros también incluyeron compromisos para incentivar la inversión y abrir nuevas oportunidades de comercio bilateral.

Economía y finanzas: ajuste, FMI y calidad institucional

José Abel Defina, doctor en Finanzas, afirma que el Gobierno tomó decisiones marcadas por la urgencia fiscal del acuerdo con el FMI. Enumera alzas de impuestos y eliminación de subsidios como medidas necesarias para estabilizar. Advierte que falta una estrategia para que la economía crezca y genere empleos que sostengan el nivel de deuda.

Defina ve comprensibles las iniciativas con urgencia económica, pero cuestiona su sostenibilidad. Considera que buscan equilibrio fiscal con reducción de nómina pública y más ingresos, aunque no resuelven el problema estructural.

Sostiene que el nudo está en la mala calidad institucional y en “reglas del juego amañadas”, por lo que pide una lucha frontal anticorrupción y un Estado estratégico que diseñe mercados e impulse inversión.

El economista describe la confianza como fruto de instituciones creíbles y reglas claras, justas y estables. Señala que, pese al discurso de orden fiscal, el riesgo país se mantiene alto en 760 puntos básicos. Advierte que un Estado que solo se retira sin blindarse contra la corrupción no genera confianza.

Carolina Jaramillo, vocera de la Presidencia, presentó en dos anuncios económicos desde Carondelet. Destacó que el riesgo país se redujo de 1 081 a 942 puntos en apenas una semana, lo que, según explicó, evidencia una mayor confianza de los mercados internacionales hacia Ecuador. Señaló que esta disminución permite acceder a financiamiento externo en condiciones más favorables y mejora la imagen del país como destino de inversión.

Esto implica una inversión estatal de 58 millones de dólares

https://t.co/SgzAaoIHGv pic.twitter.com/xAypEgg5Eg — El Comercio (@elcomerciocom) June 9, 2025

Además, Jaramillo resaltó que el dinamismo económico se refleja en varios indicadores recientes. Entre enero y abril de 2025, los créditos productivos crecieron un 15,3% en comparación con el mismo período de 2024.

En ese lapso, las ventas aumentaron un 8%, alcanzando 77 309 millones de dólares, mientras que las exportaciones subieron un 15,1%, con un desempeño destacado de las no petroleras, que tuvieron un incremento del 24,9% impulsadas principalmente por el sector agrícola.

Expectativas ciudadanas: saldos mixtos y demandas urgentes

Obando percibe que, a pesar de los datos que difunde la vocería presidencial, la percepción ciudadana se inclina a que el Gobierno aún no responde a expectativas en seguridad, economía y empleo. Sostiene que la pelea con la Corte envía un metamensaje de que no se resuelven problemas. Afirma que Carondelet atribuye males del país a la Corte y deteriora su propio balance.

Silva considera que estos temas siguen como cuentas pendientes. Reconoce impactos en seguridad y economía, como golpear la economía criminal y visibilizar denuncias contra operadores judiciales. Advierte que aparecen rasgos de “totalitarismo en potencia” y llama a exigir respuestas sin vulnerar derechos y libertades.

Guerrero resume que el saldo político luce mixto. Destaca señales positivas en estabilidad de precios y disciplina fiscal aparente, con apertura al exterior. Remarca que la ciudadanía no valida la gestión si seguridad y servicios básicos no muestran mejoras claras y sostenidas, y cita mediciones con desaprobaciones cercanas al 50%.

Señales para el resto del mandato: bases, límites y prioridades

Donoso-Muller cree que aún resulta temprano para ver resultados concretos en áreas con problemas estructurales como salud, seguridad y empleo. Destaca interés del Gobierno en corregir pendientes, pero pide priorizar y entregar resultados palpables con hojas de ruta claras. Sostiene que el presidente sentó bases sobre cómo se moverá el resto del mandato.

Defina describe un punto crítico para la economía con una recuperación más blanda de lo necesario. Anticipa un segundo semestre de 2025 y un 2026 duros si no se completa una agenda de desarrollo más robusta.

Propone transitar del ajuste a la evolución institucional, una lucha anticorrupción radical, el apalancamiento del ahorro local y la generación de oportunidades medibles.

Obando concluye que el Gobierno busca control directo en todas las funciones del Estado y también influencia en el sector privado. Observa un plan similar al del expresidente Rafael Correa. Proyecta que Noboa continuará por ese camino en los próximos meses.

Política exterior y gobernabilidad: legitimidad y ejecución

Japón y Ecuador acordaron el jueves 28 de agosto de 2025 fortalecer su cooperación económica y energética durante una reunión en Tokio entre el presidente Daniel Noboa y el primer ministro Shigeru Ishiba.

Ambos mandatarios presenciaron la firma de un convenio entre Pro Ecuador y la Organización de Comercio Exterior de Japón (Jetro) y coincidieron en la necesidad de iniciar un proceso hacia un futuro acuerdo comercial.

En el encuentro, Noboa presentó oportunidades de inversión en energías renovables, minería, infraestructura, agroindustria, tecnología, transporte y logística.

Por su parte, Ishiba señaló que Japón respaldaría a Ecuador en el desarrollo de energías limpias, la prevención de desastres y la seguridad. Según la Presidencia ecuatoriana, ambas partes calificaron a Japón como un socio estratégico clave y establecieron una hoja de ruta que incluía comercio, inversión energética y cooperación en distintos ámbitos.

Silva sostiene que la agenda internacional otorga legitimidad al presidente y fortalece vínculos de Estado a Estado. Afirma que estos acercamientos abren puertas para desarrollo y alianzas estratégicas. Señala que el Gobierno debe sostener esa legitimidad con resultados y avances internos.

Guerrero indica que la proyección exterior puede abrir mercados y cooperación, pero reclama resultados con cronogramas públicos. Pide una política internacional clara y respaldada por normas que favorezcan inversión. Advierte que, sin ejecución, el rédito político de los viajes se diluye.

Ambos coinciden en que la gobernabilidad no depende solo de mayorías legislativas. Sitúan a la Corte como actor clave y a la ejecución como condición para convertir imagen en logros concretos. Señalan que el ajuste entre ambición política y límite constitucional definirá el pulso del segundo tramo del año.

