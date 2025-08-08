El presidente Daniel Noboa acudió en la mañana de este viernes 8 de agosto a la Plaza de la Independencia para colocar una ofrenda floral en honor a los próceres del 10 de Agosto de 1809.

Jornada cívica en la Plaza Grande

A primeras horas de la mañana de este viernes 8 de agosto, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, acompañados de otras autoridades, colocaron ofrendas florales en monumento a la Independencia.

En el acto también participó el presidente subrogante del CNE, Enrique Pita, quien colocó una ofrenda floral en nombre de la Función Electoral, en el marco de la conmemoración del Ducentésimo Decimosexto Aniversario del Primer Grito de Independencia.

Luego de ellos, la vicepresidenta de la República, María José Pinto, llegó a la Plaza de la Independencia para ofrecer su respeto a los próceres del 10 de Agosto.

La Vicepresidenta estuvo acompañada del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Daniel Noboa llegó a la Plaza de la Independencia

Tiempo después de los honores que rindió el equipo de Gobierno de Daniel Noboa, como la Vicepresidenta y su Ministro de Defensa, el Presidente llegó a la Plaza Grande.

Al Presidente lo acompañó la primera Dama, Lavinia Valbonesi, hasta la Plaza de la independencia, a la que ingresó solamente acompañado del Ministro de Defensa.

Noboa ingresó con la escolta presidencial y recordó la gesta heroica del 10 de Agosto de 1809 con la entrega de la ofrenda floral en nombre de la Presidencia de la República.

Los Granaderos de Tarqui y la alfombra roja en medio de la Plaza de la Independencia marcaron el color y solemnidad de la jornada cívica.

