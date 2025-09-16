El presidente Daniel Noboa se refirió a las “personas que quieren generar disturbios“, este martes 16 de septiembre de 2025, durante el evento del inicio de obra de la ampliación y mejoramiento de la vía ‘La Primavera’, en Machala, El Oro.

Este martes, en un evento en Machala, El Oro, Daniel Noboa habló sobre las manifestaciones, los disturbios y la eliminación del subsidio al diésel.

Noboa señaló que su gobierno entendió que cualquier medida económica dura siempre tiene que dar alternativas para que los ciudadanos puedan “salir” a mediano y largo plazo.

Mencionó tres medidas: el pago de la devolución del IVA a adultos mayores y al sector de la construcción para dinamizar la economía, y la inversión de 200 millones de dólares en medicinas.

Y agregó: “Todas esas medidas y todos los ahorros que hagamos, por un lado, tienen que ir a la gente que más lo necesita”.

Consulta popular

Luego sostuvo que son muchos grupos los que no quieren que el pueblo decida el rumbo del país a través de una consulta popular, porque saben que pierden. “Quieren a la fuerza, al ‘braveo’ y con juegos atentar contra el deseo legítimo de la gente que es cambiar a este país de una vez por todas”, añadió.

Noboa aseguró que el Gobierno apoyó a los transportistas, a quienes se ha depositado más de 1.1 millones de dólares en incentivos por eliminación del subsidio al diésel, “eso lo hicimos a penas empezó la semana”, dijo.

Manifestaciones y disturbios

“Hoy, algunos quieren generar disturbios, quieren molestar, a esas personas que querían molestar lo primero que hice fue ir y pararme en su casa y decir: bueno, aquí estoy, cualquier problema que tengan me lo pueden contar aquí. Nosotros jamás vamos a huir de ningún problema, nosotros los vamos a enfrentar y siempre lo vamos a hacer de frente”, indicó el Mandatario.

Noboa aseguró que la gente que quiere generar disturbios ya perdió en las urnas y perdió la confianza de la ciudadanía.

“Quieren hacer relajo en todos lados, no tienen apoyo en sus manifestaciones, tampoco en todos los destrozos que quieren hacer, porque la gente quieren trabajar, quieren beneficios, tener paz en sus barrios, el resto no les importan ni un poquito”, indicó.

Subsidio al diésel

Respecto al subsidio al diésel, el Presidente sostuvo: “Cerramos la llave también de un subsidio que beneficia a los traficantes de combustibles, afectaba también a la competitividad de nuestra gente y alimentaba las economías criminales”.

