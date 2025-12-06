El presidente Daniel Noboa retomó su agenda internacional con una visita oficial a Emiratos Árabes Unidos. El mandatario inició este tramo con una ofrenda floral en Wahat Al Karama. Esta gira empezó en España y culminará en Noruega, según informó la Presidencia.

El Gobierno ubicó tres ejes principales en este viaje: comercio, tecnología y lucha contra la corrupción. Noboa inició el recorrido en Madrid, donde entregó 1 500 becas a migrantes ecuatorianos. Después viajó a Emiratos para una reunión con el jeque Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Ambos líderes firmarán acuerdos bilaterales.

Agenda en Emiratos Árabes Unidos

El presidente también tiene previsto un encuentro con Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro del país, y gobernante de Dubái. El objetivo consiste en reforzar los vínculos comerciales y la cooperación científica y tecnológica.

La agenda del domingo incluye la ceremonia de presentación de la Embajada de Ecuador en Emiratos Árabes Unidos. Noboa dialogará con la comunidad ecuatoriana y se reunirá con el ministro de Inteligencia Artificial, Omar Al Olama. En la agenda figura la firma de un memorando de entendimiento sobre integridad y anticorrupción y otro sobre innovación tecnológica.

Próximas actividades

La canciller Gabriela Sommerfeld acompaña al presidente en la gira, que finalizará el 11 de diciembre. La ministra aseguró que las reuniones de Noboa abordarán proyectos de inversión, un proyecto financiero con el país y también iniciativas energéticas. Además, anunció la apertura de Casa Ecuador, un espacio para mostrar oportunidades de inversión y promoción internacional.

Noboa viajará después a Noruega para asistir el 10 de diciembre a la entrega del Nobel de la Paz. La participación responde a un pedido de la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Los desplazamientos internacionales recientes del mandatario generan debate. Entre el 18 y el 20 de noviembre viajó a Estados Unidos tras perder su referéndum y consulta popular. La Presidencia declaró su agenda como “confidencial”. A fines de ese mes volvió a viajar a EE.UU., y luego afirmó que atendió actividades personales.

Entrega de ofrenda floral en Wahat Al Karama

El presidente Daniel Noboa participó este 6 de diciembre en la colocación de una ofrenda floral en el monumento Wahat Al Karama, en honor a los soldados y civiles emiratíes caídos en cumplimiento de su deber.

“Este acto protocolar expresa el reconocimiento y respeto del Ecuador hacia la historia, el sacrificio y los valores del pueblo emiratí”, señaló la Presidencia.

Inicia la agenda oficial del presidente @DanielNoboaOk en los Emiratos Árabes Unidos.

Daniel Noboa firmó el Tratado Internacional de Promoción y Protección de Inversiones

Como parte de su visita a los Emiratos Árabes Unidos, el presidente Noboa firmó el Tratado Internacional de Promoción y Protección de Inversiones. Según la Presidencia de la República, esta firma permitirá impulsar inversiones en sectores estratégicos como infraestructura, energías renovables, agroindustria, economía digital, turismo y proyectos sostenibles, generando empleo, transferencia tecnológica y crecimiento productivo.

Además, señala que con este paso, “Ecuador se posiciona como un socio confiable para la inversión de largo plazo y reafirma su compromiso con la competitividad, la innovación y el desarrollo sostenible”.

Por su parte, Daniel Noboa destacó que “Ecuador está abierto a la inversión, el crecimiento y a las alianzas internacionales”.

También destacó que este Tratado canalizará inversiones hacia sectores estratégicos y prioritarios.

“Para los ecuatorianos, esto significa la apertura a un nuevo mercado, con nueva inversión directa, más exportaciones y, por lo tanto, la creación de plazas de empleo. Para el mundo, significa que Ecuador es un país confiable y listo para convertirse en un motor de producción”, destaca Noboa.

Nuestro mensaje al mundo es claro: Ecuador está abierto a la inversión, al crecimiento y a las alianzas internacionales.



Hoy firmamos el Tratado Internacional de Promoción y Protección de Inversiones con los Emiratos Árabes Unidos, para canalizar inversiones hacia sectores…

