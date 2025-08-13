El presidente Daniel Noboa habló de una posible ampliación del trabajo por horas a otros sectores luego de aplicarlo al turismo, este 13 de agosto de 2025.

Esto, si es que esta pregunta es aprobada para la consulta popular que el Gobierno propone para el 14 de diciembre.

Una de las siete preguntas de la consulta popular prevista sería si se implementa el trabajo por horas para el sector turístico.

Al respecto, en un evento en Cuenca sobre la primera zona franca tecnológica, el presidente Daniel Noboa habló de una posible ampliación del trabajo por horas a otros sectores, aparte del turístico.

Esto, si es que la Corte Constitucional da paso a esta pregunta para que la ciudadanía decida en diciembre.

Noboa señaló que la iniciativa de la zona franca tecnológica servirá para generar empleo y va de la mano con la consulta popular.

“Esta iniciativa es también para generar empleo, que lo jóvenes tengan una opción y va de la mano con lo que queremos en la consulta que es el trabajo por horas para el sector turístico que, eventualmente, una vez que las personas logren ver lo beneficioso que puede ser se puede reformar para otros sectores, como es el tecnológico, el siguiente vendría a ser: servicios tecnológicos“, declaró.

Las siete preguntas de la consulta popular que plantea Daniel Noboa, incluido el trabajo por horas para el sector turístico

Las preguntas propuestas por el presidente Daniel Noboa abordan temas de seguridad, empleo, economía y más.

Bases militares

¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Financiamiento a partidos políticos

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Cpccs

¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Asambleístas

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Trabajo por horas para el sector turístico en la consulta popular

¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas, únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Jueces Corte Constitucional

Además: ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Salas de juego

¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, quienes entregarán al Estado un tributo del veinte y cinco por ciento (25 %) de sus ventas por esta actividad, para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley?