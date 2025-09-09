Daniel Noboa reaccionó este martes 9 de septiembre de 2025 en su cuenta de X tras el operativo Frontera Norte 2, que permitió la incautación de bienes vinculados a los ‘Comandos de la Frontera’, disidentes de las FARC. El mandatario felicitó a la Policía Nacional y aprovechó para referirse a la entrevista que el expresidente Rafael Correa realizó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Sí, esto es por lo que nos levantamos todos los días. Hoy dimos el mayor golpe a las economías criminales en la historia del Ecuador: más de 300 millones de dólares en bienes incautados a los ‘Comandos de la Frontera’”, escribió Noboa. Y añadió: “Otros se levantan a entrevistar a Maduro”.

El operativo Frontera Norte 2

La operación se ejecutó la madrugada del martes 9 de septiembre de 2025 en nueve provincias. Se realizaron 68 allanamientos simultáneos que dejaron como resultado la incautación de 103 bienes pertenecientes a la estructura criminal.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, la organización habría movido alrededor de 313 millones de dólares mediante lavado de activos y narcotráfico. En el operativo participaron 600 policías y 94 funcionarios de la Fiscalía General del Estado.

Provincias y bienes incautados

Las provincias intervenidas fueron Sucumbíos, Pichincha, Orellana, Guayas, Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo. Entre los bienes incautados constan haciendas de gran extensión, lubricadoras, ferreterías, bodegas, lotes de palma africana, casas, departamentos, gasolineras y parqueaderos.

Las investigaciones señalan como líder a Roberto Carlos Álvarez Guerra, alias ‘Gerente’, señalado como responsable de asesinatos de policías, militares y civiles. Junto a su familia habría creado un entramado societario para ingresar dinero ilícito en el sistema financiero.

