El presidente Daniel Noboa se encuentra en Oslo como parte de su agenda de la gira presidencial que antes lo llevó a España y a Emiratos Árabes Unidos. Ahí cumple actividades y encuentros.

Más noticias

Daniel Noboa mantuvo un encuentro con Jonas Gahr Store

El presidente Noboa conoció al primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, este miércoles 10 de diciembre en el Grand Hotel de Oslo, cuando asistió a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

En un salón en donde autoridades y mandatarios compartieron un desayuno, Noboa saludó con Jonas Gahr Store. Aún no se conoce si mantuvieron alguna reunión privada extra, pues su agenda incluye este encuentro.

El Primer Ministro también mantuvo un encuentro con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Daniel Noboa cumple con su agenda en Noruega

La Presidencia de la República dio a conocer ayer, martes 9 de diciembre de 2025, la agenda que Daniel Noboa cumple en Noruega, última escala de su gira presidencial.

Según lo previsto, el Presidente asistiría hoy a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, por invitación personal de la venezolana.

También consta en la agenda la reunión con el primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Store. Y un encuentro con el rey de Noruega, Harald V, y con Haakon Magnus, príncipe heredero de Noruega.

Mensaje de Daniel Noboa a María Corina Machado

En una publicación en sus redes sociales personales, Daniel Noboa felicitó a María Corina Machado por su Nobel de la Paz y dijo que este refleja una causa común: “la de una región que se une, se levanta y avanza hacia un futuro donde la libertad y la dignidad sean innegociables”.

Noboa agregó: “Hoy Ecuador entero acompaña a un continente que está marcando un antes y un después. Latinoamérica está despertando con fuerza, dejando claro que ninguna dictadura puede resistir cuando los países se unen”.

Te recomendamos