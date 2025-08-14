El presidente Daniel Noboa remitió a la Corte Constitucional (CC) cuatro de las siete preguntas que propone para la consulta popular y el referéndum previstos entre finales de noviembre y mediados de diciembre de 2025. Junto con los textos, envió los anexos que desarrollan el alcance de cada propuesta.

Entre los temas planteados están la contratación laboral por horas en un sector específico, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), la reducción del número de asambleístas y el juicio político a jueces de la CC.

Preguntas de referéndum enviadas a la Corte Constitucional por Daniel Noboa

¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas, únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con transferir y adecuar los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, y como consecuencia de esto, suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, enmendando la Constitución de la República del Ecuador de conformidad con el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?

Próximos pasos de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional deberá revisar el contenido de las preguntas y sus anexos para determinar si cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como definir el trámite que deberán seguir.

Noboa aún tiene pendientes dos preguntas para completar el paquete de siete que anunció como parte de su propuesta de reforma y consulta. De recibir dictamen favorable, las iniciativas se someterán a votación ciudadana en el último trimestre del año.