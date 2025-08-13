El presidente de la República, Daniel Noboa, participó este miércoles 13 de agosto en un acto con agricultores de Azuay, para entregarles beneficios en señal de apoyo del Gobierno.

Gobierno entrega viviendas subvencionadas en Azuay

El evento se llevó a cabo durante la mañana de este miércoles en la parroquia Ricaurte, en la Unidad Educativa Isaac Chico, con la presencia del ministro de Agricultura y Ganadería, Danilo Palacios.

En esta oportunidad, el Gobierno entregó 400 títulos de propiedad de tierra a 365 productores, para garantizar su seguridad jurídica.

También se hizo la entrega del reconocimiento jurídico a la Asociación San Vicente de Jima, con el objetivo de fortalecer su organización y proyección.

Además, se asignaron 11 paquetes tecnológicos pecuarios para modernizar la producción y optimizar la eficiencia del sector.

En el evento, el Gobierno entregó también 131 certificados a mujeres líderes de las Comunidades de Aprendizaje. Esto es parte del proyecto Mujeres Rurales de la Agricultura Familiar y Campesina, que se lleva a cabo con apoyo de otros programas a favor de la mujer.

Entre las beneficiarias están productoras de los cantones Gualaceo, Cuenca, Paute, Sígsig.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda entregó 268 títulos de tierras para vivienda y 39 casas subvencionadas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias azuayas.

Así lo recalcó el ministro de Vivienda encargado, Iván Giler, quien destacó que más de 800 personas ya cuentan con un patrimonio familiar en la provincia.

Estos beneficios los entregó el Gobierno Nacional como parte del programa Creando Patrimonio, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

En la provincia del Azuay, el presidente @DanielNoboaOk, a través de @AgriculturaEc y @ViviendaEc entregó beneficios a agricultores de la zona: títulos de propiedad, paquetes tecnológicos pecuarios, personería jurídica a la Asociación San Vicente de Jima del cantón Sigsig,…

