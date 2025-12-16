Daniel Noboa encabezó este martes 16 de diciembre de 2025, en Quito, la entrega de equipamiento tecnológico y táctico a las Fuerzas Armadas, con una inversión de 9,4 millones de dólares. La dotación se enmarca en el fortalecimiento de las capacidades operativas de la institución en un contexto marcado por la lucha contra el crimen y la seguridad interna del país.

Vehículos, drones y uniformes para tareas operativas

La entrega incluyó 54 camionetas y 24 motocicletas destinadas a operaciones en territorio, seis drones para labores de vigilancia, 25 103 uniformes y pares de botas, así como 350 paracaídas.

De acuerdo con lo expuesto durante el acto, estos recursos apuntan a reforzar la misión constitucional de las Fuerzas Armadas en la protección de la soberanía y el apoyo a la paz ciudadana.

El presidente @DanielNoboaOk encabezó la entrega de equipamiento tecnológico y táctico para las Fuerzas Armadas del Ecuador, con una inversión de USD 9,4 millones. Durante su intervención, el Primer Mandatario señaló: “un Presidente que protege, cuida y apoya a las Fuerzas… pic.twitter.com/l8gPN43Ouw — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) December 16, 2025

Durante la ceremonia, Noboa señaló que el respaldo a las Fuerzas Armadas forma parte de una estrategia para enfrentar las amenazas criminales.

En ese contexto, afirmó que su administración continuará fortaleciendo las capacidades militares en una guerra que, según indicó, no fue iniciada por su gobierno, pero que busca concluir.

El compromiso militar en el escenario de seguridad

El comandante general de la Fuerza Terrestre, Jhon Miño, agradeció el apoyo del Ejecutivo y del Ministerio de Defensa, y reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa de los intereses nacionales, actuando con firmeza y lealtad hacia la ciudadanía.

En representación del personal militar, el capitán de Infantería Daniel Levoyer sostuvo que el equipamiento entregado será fundamental para el desarrollo de las labores que realizan las Fuerzas Armadas en el país, orientadas a fortalecer la seguridad.

