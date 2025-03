El presidente de la República, Daniel Noboa, planteó que en las próximas elecciones no se cobre multa a quienes no puedan votar por las lluvias, ya que no tienen las condiciones para salir a sufragar.

Noboa hizo esta declaración en una entrevista radial la mañana de este lunes 10 de marzo de 2025. Sin embargo, ¿qué dicen los expertos sobre la viabilidad de su propuesta?

Contexto de la propuesta de Daniel Noboa para no sancionar a los que no puedan votar

La iniciativa surge en medio del proceso electoral en el que Daniel Noboa (ADN) y Luisa González (RC5) competirán por la Presidencia en la segunda vuelta del 13 de abril de 2025.

A esto se suman las fuertes lluvias que afectan a Ecuador. Desde el 1 de enero hasta las 17:00 del sábado 8 de marzo, se registraron 1 376 eventos adversos en 23 provincias, 183 cantones y 550 parroquias.

Los eventos más frecuentes son deslizamientos (43,53%), inundaciones (36,56%), socavamiento (5,52%), colapso estructural (5,52%), vendavales (3,49%) y aluviones (2,89%).

Las provincias con mayor impacto en la población son Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Chimborazo, Loja, Cotopaxi y Santa Elena.

¿Es posible eliminar las multas por no votar en Ecuador?

Los constitucionalistas André Benavides y David Nicolalde y el experto en política Pablo Romero sostienen que no es posible, ya que el voto en Ecuador es obligatorio por ley.

Romero explica que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es la máxima autoridad en la época electoral y que lo viable sería acercar los recintos electorales a la población, pero no modificar la normativa.

Agrega que el Gobierno debe habilitar las vías con mayor rapidez o, en su defecto, el CNE podría aplazar las elecciones en ciertas localidades, aunque solo por una o dos semanas, ya que en circunscripciones pequeñas no habría un impacto significativo en los resultados.

Nicolalde dice que para hacer posible lo que Daniel Noboa propone, sería necesario reformar la normativa para permitir la exoneración de multas en casos fortuitos debidamente comprobados.

Por su parte, el CNE informó a El Comercio que aún no ha recibido una propuesta formal sobre el tema, por lo que no puede pronunciarse.

Respecto al estado de los recintos electorales, el organismo indicó que realiza un barrido para evaluar la situación en detalle.

¿Cómo se sanciona a los que no votan?

El padrón electoral está conformado por 13 736 314 votantes, tanto a escala nacional cuanto en el exterior. Todos están obligados a sufragar.

Para quienes no lo hagan hay una multa específica. Esta corresponde al 10% del salario básico unificado. Es decir, corresponde a 47 dólares.

Las personas que tienen que ejercer su derecho al voto de manera obligatoria son las mayores de 18 años y menores de 65 años.

En cambio, el voto es facultativo para los ciudadanos de 16 y 17 años, así como para los mayores de 65 y personas con discapacidad.