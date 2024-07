Daniel Noboa llega a Durán, cantón de la provincia de Guayas, con bonos, créditos, y operativos militares y policiales.

El Gobierno de Daniel Noboa ofrece una intervención integral a este cantón, catalogado como uno de los cantones más violentos del país, en los últimos años.

El Gobierno de Daniel Noboa reconoce a Durán como una de las zonas más afectadas por la inseguridad en el país, “tras años de abandono de otros gobiernos”.

Por esta razón, el presidente dice que tiene el objetivo de: “devolverle Durán a sus ciudadanos”, señaló.

Para esto, explica el mandatario, no solo se requiere una intervención en seguridad, sino también social y de apoyo al emprendimiento.

“Esta guerra (contra la inseguridad) no solo se combate con balas, se combate con ayuda, asistencia, educación, con acceso a servicios básicos, con apoyo a los emprendedores y mujeres”.

Daniel Noboa ofrece a Durán una intervención integral

En un evento en el que se entregaron, de forma simbólica, algunos bonos, el mandatario dijo que llega a Durán no solo con militares y policías, sino también con asistencia.

“Este es un Gobierno valiente, que ha tenido la fuerza de romper a las mafias, de recuperar los barrios más difíciles del país”, dijo el mandatario.

Y agregó: “pero, también es un gobierno que tiene la empatía y el corazón de atender a las personas que más lo necesitan”.

Así, las cifras oficiales registran que, entre enero y julio de 2024, en Durán se entregaron un total de 15 053 bonos y pensiones de distinta índole.

416 personas fueron incluidas como nuevas beneficiarias y se proyecta incluir a 300 más en lo que resta del año.

En este mismo periodo, también se entregaron 410 Créditos de Desarrollo Humano.

Este número de créditos representa un monto de inversión de 363 988 dólares para la generación de emprendimientos productivos de las familias más vulnerables de este cantón.

“El Gabinete social en pleno está tomándose Durán (…) estuvimos recorriendo las calles de Durán, viendo sus necesidades”, expresó, por su parte, Zaida Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social.

Daniel Noboa y los operativos en Durán

Más temprano, Daniel Noboa, rodeado de policías y militares, y resguardado con casco y planchas antibalas, habló sobre los operativos en esta ciudad.

Dijo que intervinieron el sector La Delia con 1 100 efectivos militares y policiales.

Como resultado de esta acción se encontró una oficina paralela al Municipio de Durán desde la cual se realizaban trámites que contribuían al tráfico de tierras y negocios ilícitos.

“Quiero que sepan que no tenemos miedo, no le debemos nada a nadie y no venimos con promesas de un día. Nosotros estamos aquí con acciones”, manifestó.

“El viejo Ecuador quiere que Durán siga siendo una sede del narcotráfico, y hoy estamos aquí para enfrentarlos de una vez por todas”, concluyó.