El Presidente de la República, Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo 512 dispuso que se mantenga la designación de Cynthia Gellibert Mora como vicepresidenta de la República.

Decreto Ejecutivo 512

El derceto del presidente Noboa señala que esta designación se mantendrá hasta que la señora María Verónica Abad Rojas se presente y tome posesión de las funciones que le asigna el decreto 490.

Ese decreto le asignó en diciembre las funciones temporales en la Embajada de Ecuador en Turquía, en donde debía presentarse hasta el 27 de diciembre de 2024.

Su ausencia “evidencia un incumplimiento con las funciones asignadas” señala el decreto 512 y afirma que, con el fin de mantener la estabilidad institucional del Estado, es imperante designar de manera temporal a quien ejerza las funciones de Vicepresidenta.

Así, Noboa mantiene la designación de Cynthia Gellibert como vicepresidenta de la República.

Además, se resalta que la seguridad tanto de Verónica Abad como de Cynthia Gellibert y sus familias continuará a cargo de la Presidencia.

Vicepresidencia exigió a Verónica Abad cumplir su asignación

La Secretaría General de la Vicepresidencia de la República respondió al oficio enviado el 14 de enero de 2025 por Verónica Abad, en el que solicitaba información sobre las gestiones realizadas para su asignación diplomática en Turquía.

En el documento, la Secretaría afirma que desde la emisión del decreto ejecutivo 490, firmado el 23 de diciembre de 2023, Abad no ha tomado ninguna acción para cumplir con su designación en la Embajada de Ecuador en Ankara. Su función principal en esa sede diplomática es fortalecer las relaciones comerciales con Turquía.

El oficio también recuerda que, tras finalizar su período de vacaciones el 3 de enero, la vicepresidenta debía incorporarse de inmediato a sus funciones. No obstante, al no trasladarse a Ankara, su cargo no podía quedar en acefalía. Ante esta situación, el presidente Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo 494, mediante el cual se designó a Cynthia Gellibert Mora como vicepresidenta encargada hasta que Abad asuma su rol en Turquía.

El documento insiste en que la segunda mandataria debe viajar lo más pronto posible y menciona que la Vicepresidencia ya ha dispuesto la entrega de pasajes aéreos para ella, su familia y los funcionarios asignados a la misión diplomática.