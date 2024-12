La campaña electoral para las elecciones generales del 9 de febrero de 2025 se aproxima con varias controversias legales que afectan a los candidatos que actualmente ocupan cargos públicos. Entre ellos, el presidente Daniel Noboa Azín ha generado un debate sobre la necesidad de acogerse a la licencia sin sueldo, como lo estipula el Código de la Democracia, para participar en su primera campaña presidencial.

Esta situación también involucra a los 96 asambleístas que buscan la reelección. El Consejo Nacional Electoral (CNE), liderado por Diana Atamaint, declaró que cualquier regla que aplique para un candidato en este proceso debe ser igual para todos.

Sin embargo, las decisiones relacionadas con la licencia sin sueldo no recaen directamente en esta institución, sino en los candidatos y las disposiciones legales vigentes. Esto ocurre en un contexto marcado por la “muerte cruzada”, figura implementada en 2023 por el expresidente Guillermo Lasso, que llevó a elecciones anticipadas.

La normativa actual establece que los dignatarios que buscan la reelección inmediata al mismo cargo deben solicitar licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. No obstante, este requisito podría no aplicarse a Noboa, según un dictamen de la Corte Constitucional emitido en 2010.

Dicho dictamen establece que las elecciones realizadas bajo la figura de la “muerte cruzada” no son consideradas como un nuevo periodo regular, lo que implicaría que la candidatura de Noboa es su primera participación presidencial.

Además, la reforma del Código de la Democracia en 2020 endureció las reglas para la reelección inmediata, lo que ha generado incertidumbre jurídica. Mientras, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, argumenta que Noboa no está obligado a solicitar licencia.

#LoMásVisto | Aún no se ha definido si Noboa pedirá o no licencia para la campaña. El post usa dos fragmentos de videos del ministro José De la Gasca. Uno de Ecuador Chequea, en el que no se refirió al tema y el segundo es un extracto de una entrevista con Expreso, donde el… pic.twitter.com/wmfPwkhfcF