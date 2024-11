El presidente Daniel Noboa habló de desestabilización la noche de este jueves 21 de noviembre, luego de las marchas de la oposición.

En un comunicado emitido por la Presidencia, el mandatario se refirió a varios temas de coyuntura política y judicial.

Este jueves, organizaciones sociales desarrollaron marchas en contra de algunas medidas del Gobierno de Daniel Noboa.

Varias provincias del país se unieron a las medidas de hecho.

Las movilizaciones en Quito provocaron enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los manifestantes.

En un balance preliminar, la Policía informó de tres policías heridos y 10 personas aprehendidas, durante la jornada de protestas.

El Puesto de Mando Unificado, integrado por varias autoridades del Gobierno, se reunió para analizar las movilizaciones.

Terminada la jornada, la Presidencia emitió un comunicado hablando de la vieja política y de desestabilización.

El documento menciona lo ocurrido con el cuñado del expresidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera y el exministro del correísmo, Walter Solís.

Comunicado

El presidente Daniel Noboa, a través de un comunicado de la Presidencia, señaló que “la vieja política no se cansa”.

“No se cansa de atacar a un gobierno que, en un año, ha roto – y sigue rompiendo – los vínculos con la corrupción que ellos dejaron enraizados por años”, señaló.

Aseguró que la “vieja política” no tiene vergüenza y después de “feriarse” todos los sectores, especialmente el sector eléctrico y de telecomunicaciones, “ahora tienen la osadía de señalar a este gobierno como antidemocrático”.

“Hemos visto cómo se apoyan entre ellos: porque no somos parte de su juego, porque no les somos rentables. Sin importar la intensidad de sus ataques, a cada uno de ellos les repetimos: este gobierno no tranza con la vieja política y jamás lo hará”, dijo.

Luego mencionó casos de corrupción como el de Danilo Carrera, sentenciado a 10 años por liderar una red de corrupción en el sector eléctrico durante el gobierno de su cuñado.

Antonio Icaza, exgerente de CNEL quien, recibió nueve años de prisión.

“Hoy vemos las consecuencias dejaron a un país sumido en la oscuridad y en la incertidumbre“, indicó.

Después, menciona a Walter Solís, quien enfrenta múltiples procesos por malversación de fondos públicos.

“Estos son los mismos que ahora dicen preocuparse por el pueblo. Se dan el pésame entre ellos, e incluso se alían ¿Dónde estaban sus discursos y preocupaciones de hoy cuando la narcopolítica alcanzaba al Estado?”, sentenció.

El mandatario aseguró que el objetivo de estos grupos no es proteger a esa gente que engañaron, sino “desestabilizar a un gobierno que no pertenece a las mafias del pasado”.

“Seguiremos enfrentando a quienes dejaron al país a merced del narcotráfico y la corrupción. Y lo haremos porque respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano, defender y proteger su dignidad.

Ellos van a estar donde se lo merecen: en la Cárcel del Encuentro“, concluyó.