El presidente Daniel Noboa identificó como grupos terroristas de crimen organizado a las organizaciones denominadas Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, este lunes 15 de septiembre de 2025, a través del Decreto Ejecutivo 218.

Más noticias:

La declaratoria de terroristas a Hezbolá, Hamás y la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán

A través del Decreto Ejecutivo 218, el presidente Daniel Noboa, identificó como grupos terroristas de crimen organizado a las organizaciones Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El Presidente señala que estos grupos constituyen una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado.

Noboa dispuso al Centro Nacional de Inteligencia que analice la incidencia de estos grupos armados organizados identificados a la fecha, y los categorice según corresponda.

“De ser necesario, deberá coordinar y articular con organismos de inteligencia de otros Estados”, indicó el Mandatario.

Daniel Noboa condenó la influencia de Hamás y Hezbolá en Ecuador

El jueves 11 de septiembre de 2025, a través de Decreto Ejecutivo, el presidente Daniel Noboa rechazó y condenó la influencia de las organizaciones Hamás y Hezbolá en Ecuador.

El documento oficial señala que ambas agrupaciones mantienen vínculos con actos terroristas y advierte sobre eventuales ataques que puedan registrarse en territorio nacional.

El documento presidencial señala que en mayo pasado el entonces Centro de Inteligencia Estratégica remitió un informe a la Presidencia advirtiendo sobre la posible incidencia de Hamás y Hezbolá en América del Sur y específicamente en Ecuador.

Asimismo, el pasado 5 de septiembre, la Cancillería ecuatoriana envió informes técnico-políticos y jurídicos para sustentar la identificación de estas agrupaciones como organizaciones terroristas.

Hamás y Hezbolá son reconocidas como organizaciones terroristas por varios países, entre ellos Estados Unidos e Israel. La Secretaría de Estados de los Estados Unidos de América formalizó esta calificación el 17 de mayo de 2021. La medida de Ecuador busca alinearse con estándares internacionales y fortalecer la seguridad nacional ante riesgos de influencia externa.

Enlace externo: Daniel Noboa

Te recomendamos