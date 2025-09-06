El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), del presidente Daniel Noboa, celebró su convención nacional este sábado 6 de septiembre de 2025 en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, en Guayaquil.
El evento reunió a cientos de militantes, simpatizantes y autoridades del Gobierno con el objetivo planificar su estrategia política de cara al referéndum de 2025 y a las elecciones seccionales de 2027.
El coliseo, con un aforo completo, contó con la presencia de Noboa y sus cercanos. La convención sirvió para oficializar la designación de Noboa como presidente de ADN por dos años más y para entregar credenciales a los nuevos directores provinciales.
Ministros acompañaron a Daniel Noboa en el evento
Al evento asisiteron políticos cercanos al presidente, como la vicepresidenta María José Pinto, la ministra de Gobierno Zaida Rovira, el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, y el exministro de Turismo, Niels Olsen.
Los asistentes respaldaron el liderazgo de Noboa, quien asumió formalmente la presidencia de ADN en un ambiente de entusiasmo.
Discurso de Daniel Noboa
En su intervención, que duró menos de cinco minutos, Daniel Noboa destacó el rápido ascenso de ADN hasta convertirse en la “primera fuerza política nacional”.
“El cariño da votos y los votos dan el puesto. El resto no sirve para nada”, afirmó, enfatizando el respaldo popular que dijo tener.
Criticó a exfuncionarios y expresidentes: “No voy a dialogar con los que fracasaron. Todos, exministros, exmilitantes de partidos fracasados, exsecretarios y hasta uno que otro expresidente, ahora nos quieren enseñar cómo se gobierna. Pero cuando ellos estaban no hicieron nada”, manifestó.
Sin embargo, se refirió al futuro del liderazgo del partido:“En algún momento me iré yo”, señaló.
El Presidente destacó la renovación de su partido. “Somos diferentes, no podemos cambiar. No podemos volvernos lo que la gente rechazó y que por esa misma razón votó por nosotros. Por ser diferentes”, dijo.
Nueva directiva del partido oficialista
La convención marcó la renovación de la directiva nacional y las directivas provinciales de ADN.
Noboa liderará el movimiento por dos años, acompañado por Michele Sensi, como vicepresidente nacional, y Mishel Mancheno, como secretaria nacional.
Otros funcionarios integran la directiva nacional.
Así quedaron conformadas las directivas provinciales del partido oficialista:
- Azuay: Camila León
- Bolívar: Karla Rodríguez Guamán
- Cañar: Nube Maricela Reyes Molina
- Carchi: Lucía Pozo Moreta
- Chimborazo: Alejandra de los Ángeles Castillo Lozada
- Cotopaxi: Jorge Olmedo López Enríquez
- El Oro: Esteban André Ordóñez Paladines
- Esmeraldas: Gema Karolina Dueñas Palma
- Europa, Asia y Oceanía: Daniel Máximo Sigua Guartazaca
- Estados Unidos y Canadá: Andrea Marieta Ordóñez Gallegos
- Galápagos: Sade Fritschi Naranjo
- Guayas: Paola Jaramillo Zurita
- Los Ríos: Rosa Alegría Torres Cadena
- Manabí: Aurora Jaqueline Valle Alcívar
- Morona Santiago: Sixto Vinicio Cóndor García
- Napo: Ana Belén Tapia
- Orellana: Adrián Ovidio Vallejo Barrera
- Pastaza: Sonia Isabel Becerra Arévalo
- Pichincha: María José Pinto
- Santa Elena: María Esperanza de la Cruz Borbor
- Santo Domingo: Christopher Manuel Jaramillo Gómez
- Sucumbíos: Carlos Steve Villacrés Salazar
- Tungurahua: Alejandro Lara Pérez
- Zamora Chinchipe: Esperanza Rogel
