El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visitó el cantón Daule, en la provincia de Guayas, este lunes 8 de septiembre de 2025. El mandatario aprovechó para hablar de la importancia que tiene para su Gobierno la próxima consulta popular.

Inauguran nuevo centro de desarrollo infantil en Daule

Daniel Noboa inauguró un nuevo centro de desarrollo infantil en Daule. El espacio Juan Bautista Aguirre lo utilizarán 99 niños entre 12 y 36 meses.

Su construcción, en convenio con el Municipio de Daule, es de 371 metros cuadrados (m2). Cuenta con espacios acordes para alimentación saludable y desarrollo de capacidades de los pequeños.

Este nuevo centro se suma a otros siete que brindan servicios para infantes en este cantón de Guayas.

El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, afirmó que el objetivo de estos espacios es disminuir la desnutrición crónica infantil y la reducción de la pobreza en la zona.

“Quienes acudan al centro infantil tendrán asegurado el 75% de la ingesta calórica diaria“, mencionó.

Daniel Noboa habló de la inversión de su Gobierno en los niños

En su discurso, Daniel Noboa enfatizó la importancia de este tipo de inversiones públicas. Consideró que el “futuro del Ecuador empieza en la niñez“.

“Cuidar a nuestras niñas y niños desde sus primeros días de vida, es ahí donde empieza el verdadero cambio. Estamos trabajando incansablemente para cerrar brechas de pobreza y desigualdad que durante años se fueron profundizando”, mencionó.

El presidente @DanielNoboaOk inauguró en Daule el CDI “Juan Bautista Aguirre”, un espacio que garantiza cuidado, alimentación y desarrollo integral a niñas y niños de 1 a 3 años de edad. Con este nuevo centro ya son ocho los que brindan servicios integrales para las infancias en… pic.twitter.com/0SbIvsxevs — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) September 8, 2025

El Mandatario, junto al Ministro de Desarrollo Humano, afirmaron que de enero a julio de 2025, el Gobierno atendió a más de 288 000 niños a nivel nacional a través de los servicios Creciendo Con Nuestros Hijos y los Centros de Desarrollo Infantil, con una inversión que superó los 113 millones de dólares.

Noboa: ‘La consulta popular es clave’

Noboa aprovechó su intervención para referirse a la próxima consulta popular que convocará a los ecuatorianos a las urnas el 30 de noviembre.

El Presidente afirmó que las leyes que impulsó desde que ocupa el cargo “responden a las necesidades de la ciudadanía en seguridad, justicia social y empleo“.

Consideró que “la Consulta Popular 2025 es clave“. “En ella decidiremos si seguimos anclados al pasado o si avanzamos hacia un mejor futuro”, añadió.

Finalizó, asegurando que la “principal fuerza política del país ha demostrado que pasa del discurso a la acción”.

