El presidente Daniel Noboa cambió de decisión sobre la castración química y el registro de violadores este martes 9 de septiembre de 2025, tras el rechazo de la Corte Constitucional a la forma en que fue presentada esta pregunta en el primer paquete.

Más noticias:

Los cambios de Daniel Noboa sobre castración química y registro de violadores

El pasado 4 de septiembre, la Corte Constitucional emitió tres dictámenes sobre seis preguntas enviadas por Daniel Noboa para consulta popular y referendo.

El Presidente buscaba que, por reforma parcial a la Constitución, se permita la castración química y el registro confidencial para violadores o personas condenadas por delitos sexuales.

Lo que dictaminó la Corte Constitucional sobre castración química y registro de violadores

Sin embargo, la Corte resolvió que la iniciativa no procede por reforma parcial, ya que la medida no es idónea para proteger de forma efectiva a las víctimas.

Le puede interesar: Daniel Noboa plantea castración química a los violadores

Sobre el registro dijo que carece de precisión sobre su alcance y temporalidad.

Además, no existe sustento científico que demuestre que la castración química reduce la reincidencia, ni que los delitos sexuales dependan únicamente del impulso sexual.

La reformulación propuesta por Daniel Noboa para la castración química y el registro de violadores

En su segundo intento, con el envío de siete nuevas preguntas este martes 9 de septiembre, el presidente Daniel Noboa desiste de su propuesta de castración química para violadores.

Más noticias: Corte Constitucional emitió tres dictámenes sobre seis preguntas de Daniel Noboa

Sin embargo, reformula e insiste en el registro de violadores o personas condenadas por delitos sexuales.

La nueva pregunta al respecto es:

¿Está usted de acuerdo con crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra niñas, niños y adolescentes; con la finalidad exclusiva de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?.

Informe externo: Daniel Noboa

Te recomendamos