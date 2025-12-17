El presidente Daniel Noboa cambió a los gobernadores de Imbabura, Napo, Carchi y El Oro, este miércoles 17 de diciembre de 2025.

A través de los decretos ejecutivos 246, 247, 248 y 250, el presidente Daniel Noboa nombró nuevos gobernadores en cuatro provincias, este miércoles.

Noboa dio por terminadas las funciones de Jimmy Roberto Blacio Ochoa como Gobernador de la provincia de El Oro.

En su reemplazo designó a señor Jaime Armando Serpa García.

Dio por terminadas las funciones de Andrés Fabián Martínez Castillo como Gobernador de la provincia del Carchi.

Designó a Byron Washington Borja Carrera en su reemplazo.

Noboa reemplazó a Elsy Maite Landeta Sánchez por Jorge Aníbal Ortiz Cifuentes en la Gobernación de Imbabura.

Finalmente, designó a Luis Alberto Chica Miranda como Gobernador de Napo, en reemplazo de Gary Patricio Rivadeneyra Olalla como Gobernador de la provincia de Napo.

