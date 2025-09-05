El presidente Daniel Noboa anunció beneficios para el Seguro Social Campesino, este viernes 5 de septiembre. El evento se da 11 días después de protestas de los afiliados en Quito, Guayaquil y Cuenca.

Los beneficios anunciados por Daniel Noboa para el Seguro Social Campesino y sus afiliados

El presidente Daniel Noboa anunció que el Gobierno repotenciará 80 dispensarios médicos y construirá otros nueve nuevos, en beneficio de las y los afiliados al Seguro Social Campesino.

Este viernes, Noboa asistió a la inauguración del piloto de la Feria Campesina, en Calderón, al norte de Quito.

El Presidente señaló que el Seguro Social Campesino históricamente ha sido olvidado, pero el Gobierno reconoce su esfuerzo.

“Hemos caminado juntos y sabemos cuáles son sus necesidades. Aquí venimos con acciones concretas, con herramientas y con los incentivos necesarios para impulsar su progreso económico y productivo”, señaló.

Otras acciones para los afiliados

El Gobierno entregó 300 sillas de ruedas, 300 audífonos, 500 bastones, 1000 lentes de lectura para 2 100 afiliados.

Además, se informó sobre la entrega de 500 becas en Big Data y Business Intelligence para los hijos de las personas afiliadas.

En el evento también se firmó un convenio entre el IESS y el Consejo de Educación Superior (CES) para proyectos de vinculación social a través de las instituciones de educación superior, para los afiliados del Seguro Social Campesino.

El presidente del Directorio Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Edgar Lama, señaló que el Gobierno priorizará a este seguro, sobre todo con el abastecimiento de medicinas.

Carmen Paredes, presidenta del Dispensario de Guachalá, en Cayambe, manifestó que esperan seguir “recibiendo buenas noticias en los dispensarios de la zona rural, en lo que respecta al abastecimiento de medicinas, proceso que se está cumpliendo”.

Las ferias campesinas para evitar intermediarios

El Gobierno señaló que las ferias campesinas permitirá que los productores, afiliados al Seguro Social Campesino, oferten productos sin intermediarios y precios justos.

Se proyecta ejecutar 200 ferias en todo el país para comercializar 3 000 toneladas de alimentos.

“Con esto, se garantiza que las y los productores del campo vendan sus productos a un valor justo”, señaló la Presidencia.

Protestas de los afiliados al Seguro Social Campesino en agosto

Los integrantes de la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (Feunassc) protestaron el 25 de agosto de 2025 en Quito, Guayaquil y Cuenca; con megáfonos y consignas.

Protestaron contra la falta de insumos en los hospitales.

La Feunassc declaró que realizan la movilización hacia los edificios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en contra de las medidas neoliberales del Gobierno, que afectan a la población.

Byron Garcés Preciado, presidente de la Federación, señaló que existe descontento de los afiliados a nivel nacional y que se oponen a la posibilidad de que el Seguro Social Campesino se adhiera al Ministerio de Salud Pública.