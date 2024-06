Daniel Noboa, presidente de la República, intervino durante la sesión solemne por los 200 años de provincialización de Manabí y habló de las amenazas contra su vida, la tarde de este martes 25 de junio de 2024.

En su discurso, señaló que uno de los principales enfoques de su gestión está en el área de seguridad, para desarticular a las organizaciones terroristas que allí operan.

“No solo que hemos trabajado por Manabí, hemos trabajado en Manabí”, dijo Daniel Noboa, al referirse al traslado de las operaciones militares y policiales a esta provincia y la reducción de la violencia.

Daniel Noboa expresó que era importante que la gente sienta que el Gobierno está luchando de frente, “no desde un trono, ahí en un palacio, sino en el campo de batalla”.

Agregó que no se detendrán a pesar de los ataques, amenazas e intentos por desestabilizarlos al Gobierno.

“Desde el primer día en que me senté en Carondelet y tomé las decisiones más difíciles, sabía que mi vida iba a cambiar para siempre, que esté o no esté como presidente de la República, iba a tener amenazas a mi vida hasta el día que finalmente me muera“, enfatizó.

Añadió que esa es la realidad y el sacrificio que ha hecho como ecuatoriano y también como cabeza de familia.

El presidente señala que están dispuestos a trabajar con todos

El presidente aseguró que: “quienes apadrinan a terroristas, aquellos políticos del viejo país, aquellos que se llevaron la plata de la reconstrucción del terremoto, los que lucraron durante la pandemia, hoy están preocupados porque el pueblo respalda a nuestro proyecto político joven”.

Daniel Noboa sostuvo que su proyecto está dispuesto “a trabajar con todos y para todos”, lo hizo minutos después de que dijera que el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, quien fue electo por la Revolución Ciudadana y fue director del Servicio de Rentas Internas en el gobierno de Rafael Correa, siempre está invitado a los eventos del Gobierno.