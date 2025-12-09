El presidente Daniel Noboa cumple una gira oficial por varios países prevista hasta el 10 de diciembre. Ya cumplió distintas actividades en España, Emiratos Árabes y ahora irá a Noruega.

Agenda de Daniel Noboa en Noruega

La Presidencia de la República dio a conocer este martes 9 de diciembre de 2025 la agenda que Daniel Noboa cumplirá en Noruega, última escala de su gira presidencial.

Según lo previsto, el Presidente asistirá el miércoles 10 de diciembre a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, por invitación personal de la venezolana.

Luego, está programada una reunión con el rey de Noruega, Harald V, y con Haakon Magnus, príncipe heredero de Noruega.

La última cita en la agenda presidencial se realizará en el mismo día con Jonas Gahr Støre, primer Ministro de Noruega.

Conozca la agenda internacional que mantendrá el presidente @DanielNoboaOk en Noruega.#ElNuevoEcuador 🇪🇨🇳🇴 pic.twitter.com/XOfeppPdWG — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) December 9, 2025

Daniel Noboa cumplió actividades con los migrantes en España

La primera actividad se desarrolló en Madrid, donde el Presidente mantuvo un encuentro con jóvenes y mujeres migrantes ecuatorianas destacadas en tecnología, innovación y ciencias.

En ese espacio se promovió un diálogo sobre talento nacional en el exterior y se reconocieron trayectorias inspiradoras.

Además, se entregaron las primeras 1 500 becas gestionadas por la Embajada del Ecuador en España, parte de un total de más de 19 000 otorgadas por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Conozca la agenda internacional que mantendrá el presidente @DanielNoboaOk en España y Emiratos Árabes Unidos.#ElNuevoEcuador 🇪🇨🇪🇸🇦🇪 pic.twitter.com/eYGAIYLQdR — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) December 4, 2025

Presidente Noboa abrió una Embajada de Ecuador en Emiratos Árabes Unidos

El presidente de la República, Daniel Noboa, inauguró este domingo 7 de diciembre de 2025 la Embajada de Ecuador en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Marcó uno de los hitos de su gira internacional, que comenzó en España y continuará en Noruega. El acto se desarrolló en Dubái y reunió a autoridades locales y representantes diplomáticos.

La Presidencia destacó que este paso fortalece las relaciones diplomáticas entre Ecuador y EAU. Según el comunicado oficial difundido en Quito, la apertura impulsa vínculos políticos, económicos, comerciales y de cooperación bilateral. Noboa también se reunió con la comunidad ecuatoriana residente en el país árabe.

Presentamos oficialmente la Embajada de Ecuador en Emiratos Árabes Unidos



El presidente @DanielNoboaOk, junto a la canciller @gabisommerfeld y a nuestra comunidad ecuatoriana, presidió la ceremonia de presentación oficial de la Embajada del Ecuador en Emiratos Árabes Unidos. pic.twitter.com/pYuQSVwLvM — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) December 7, 2025

